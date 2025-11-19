Abel usa destaque da base para cobrar rendimento de elenco do Palmeiras

Abatido com o empate do Palmeiras sem gols diante do Vitória, pelo Brasileirão, Abel Ferreira se mostrou insatisfeito com o rendimento da equipe em campo e criticou a falta de intensidade. Ao mesmo tempo, elogiou a atuação de Allan, responsável por criar as melhores chances do time no confronto.

Andreas Pereira é baixa no Palmeiras após expulsão e não enfrenta o Fluminense

Suspenso no clássico diante do Santos devido ao acúmulo de cartões amarelos, Allan retornou à equipe titular na noite desta quinta-feira (19) como ala pela esquerda.

- Faltou assumir a responsabilidade, chutar, ir para o um contra um. O que um moleque de 20 anos (Allan) faz, quem estava à frente também precisa fazer. Assumir essa responsabilidade, encarar, partir para cima, perder a bola. Foi isso que faltou. Só tocamos para trás e para o lado - disse.

A falta de criatividade ofensiva voltou a acompanhar o Palmeiras, que soma apenas um gol nas últimas três partidas que disputou. Na tentativa de reverter o problema, Abel chegou a colocar o zagueiro Gustavo Gómez no ataque, ação que não surtiu efeito prático no resultado.

- Foi o que mais criou, o que mais tentou - disse Abel Ferreira, durante coletiva de imprensa, ao detalhar a atuação de Allan.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, após empate sem gols com o Vitória, no Allianz Parque, pelo Brasileirão (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Palmeiras no Brasileirão

O Palmeiras empatou sem gols e chegou à terceira partida consecutiva sem vitórias no Brasileirão, com apenas um ponto conquistado no período. Com isso, viu o Flamengo abrir vantagem na liderança, com quatro partidas restantes na competição.

No próximo sábado (22), o Verdão se despede do Allianz Parque em duelo contra o Fluminense, a partir das 21h30 (de Brasília). Esse será o penúltimo compromisso antes da viagem a Lima, no Peru, para a decisão da Libertadores.