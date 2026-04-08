Com gol de Sosa, Palmeiras busca reação e estreia com empate na Libertadores

O Palmeiras estreou na Libertadores 2026 com empate em 1 a 1 diante do Junior Barranquilla, na noite desta quarta-feira (8), no Estádio Olímpico, em Cartagena, na Colômbia. Téo Gutiérrez abriu o placar para os mandantes em cobrança de pênalti, e Ramón Sosa igualou o marcador na segunda etapa.

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Com o empate, Palmeiras e Junior Barranquilla somam um ponto no grupo F, que ainda conta com Sporting Cristal, do Peru, e Cerro Porteño, do Paraguai.

Como foi o jogo entre Junior Barranquilla e Palmeiras?

Os primeiros minutos da estreia do Palmeiras na Libertadores foram marcados por um pênalti cometido por Mauricio. Na cobrança, Téo Gutiérrez bateu com precisão, superou Carlos Miguel e abriu o placar em Cartagena.

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O gramado, por sua vez, dificultava a troca de passes, especialmente para a equipe de Abel Ferreira, que buscava o empate. Com chances limitadas para ambos os lados e pouca criatividade alviverde, o placar permaneceu inalterado até o intervalo.

Na segunda etapa, Abel promoveu duas mudanças na equipe, incluindo uma fundamental: a entrada de Ramón Sosa. Foi dos pés do paraguaio que saiu o primeiro gol do Palmeiras na competição continental em 2026.

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O atacante aproveitou desvio de cabeça de Flaco López após lançamento, driblou o goleiro adversário e empurrou para o fundo das redes sem dificuldades. O restante da etapa complementar foi marcado por domínio do Verdão e pelas rápidas respostas do Junior Barranquilla, que explorava os espaços deixados pelo avanço alviverde no campo de ataque.

Nos minutos finais, ambos os times tiveram oportunidades para ir às redes, com destaque para o Palmeiras, mas o placar permaneceu inalterado. O jogo terminou empatado em 1 a 1, com um gol em cada tempo.

O que vem por aí?

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo (12), às 18h30 (de Brasília), para enfrentar o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 11ª rodada do Brasileirão. Enquanto isso, o Junior Barranquilla encara o Rionegro Águilas, fora de casa, pelo Campeonato Colombiano.

Jogador comemora gol em duelo entre Junior Barranquilla e Palmeiras, pela Libertadores (Foto: Reprodução/Junior Barranquilla)

Ficha Técnica:

⚽JUNIOR BARRANQUILLA 1 X 1 PALMEIRAS

🏆COPA LIBERTADORES - 1ª RODADA - FASE DE GRUPOS

📆 Data e horário: quarta-feira, 8 de abril, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Olímpico, em Cartagena (COL)

🟨 Cartão amarelo: Téo Gutiérrez, Kevin Pérez e Paiva (JUN); Arthur (PAL)

🟥 Cartão vermelho: -

🥅Gol: Téo Guitiérrez (JUN); Ramón Sosa (PAL)

ARBITRAGEM

🗣️ Árbitro: Facundo Tello

🚩 Assistentes: Juan Pablo Belatti e José Savorani

Escalações:

JUNIOR BARRANQUILLA (Técnico: Alfredo Arias)

Mauro Silveira; Peña, Daniel Rivera e Monzón; Guerrero (Herrera), Rivas, Juan Ríos e Suárez; Téo Gutiérrez (Paiva), Chara e Kevin Pérez (Celis).

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur (Khellven); Marlon Freitas, Andreas Pereira (Lucas Evangelista), Jhon Arias, Allan (Felipe Anderson) e Mauricio (Ramón Sosa); Flaco López (Luighi).

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