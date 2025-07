Escalação do Palmeiras: Abel perde titular para jogo com o Fluminense

O Palmeiras está escalado para o duelo contra o Fluminense na noite desta quarta-feira (23), no Maracanã, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem Bruno Fuchs, suspenso, o técnico Abel Ferreira optou por Micael, que formará dupla de zaga com o capitão Gustavo Gómez. Na lateral esquerda, Piquerez, com trauma no ombro, dá lugar a Vanderlan.

Após venda de destaques, Fluminense e Palmeiras duelam em meio a declínio criativo

Escolhido pela comissão técnica para substituir Richard Ríos, vendido ao Benfica, Lucas Evangelista segue entre os titulares e forma a trinca de meio-campo ao lado do argentino Aníbal Moreno e de Mauricio.

O sistema ofensivo não sofreu alterações em relação ao time que derrotou o Atlético-MG e segue com Facundo Torres, Felipe Anderson e Vitor Roque. Destaque no Mundial de Clubes, Paulinho passou por uma nova cirurgia na perna e está fora da temporada.

Além do atacante, a comissão técnica possui os seguintes desfalques: Bruno Rodrigues (transição física), Bruno Fuchs (suspenso), Murilo (lesão na coxa) e Piquerez (trauma no ombro).

Com problema no ombro, Piquerez desfalca a escalação titular do Palmeiras e será substituído por Vanderlan no duelo contra o Fluminense, no Maracaná, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Escalação do Palmeiras

Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Vanderlan; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Felipe Anderson, Vitor Roque e Facundo Torres.

Banco de reservas: Marcelo Lomba, Marcos Rocha, Mayke, Sosa, Raphael Veiga, Luihghi, Emiliano Martínez, Thalys, Allan, Flaco López, Benedetti e Arthur.

Escalação do Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Fuentes; Martinelli, Hércules e Nonato; Serna, Soteldo e Germán Cano.

Com 26 pontos conquistados, a equipe comandada por Abel Ferreira ocupa a quarta colocação na tabela do Campeonato Brasileiro, sete atrás do líder Cruzeiro, que tem dois jogos a mais. O Fluminense, por sua vez, aparece em oitavo lugar, com 20 pontos.