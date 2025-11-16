Abel lamenta derrota do Palmeiras e expõe limitação: 'Viemos para ganhar'

Abel Ferreira concedeu entrevista coletiva após a derrota do Palmeiras para o Santos por 1 a 0, na noite deste sábado (15), e afirmou que o clube veio à Vila Belmiro com a missão de conquistar os três pontos, apesar dos onze desfalques.

Dentro de campo, o Palmeiras encontrou dificuldades para segurar o ímpeto rival na primeira etapa, melhorou nos 45 minutos finais com as substituições, mas viu o adversário marcar, já nos minutos finais, o gol que definiu o confronto.

- Não viemos (até a Vila Belmiro) à procura do empate. Viemos para ganhar. No primeiro tempo, o Santos teve mais bola e criou mais. Hoje, nosso meio de campo não funcionou. No segundo tempo, ajustamos, lembro de várias chances (de gol). Fomos melhores na segunda parte, mas faltaram pilhas no número 5 e no número 8. Não tinha opção, Aníbal e Veiga jogaram até o fim. Foi uma pena ter sofrido o gol no fim - disse Abel Ferreira.

A comissão técnica não teve seis jogadores convocados para o clássico, além do trio de lesionados e de Andreas Pereira e Allan, suspensos. A única novidade foi a presença de Flaco López, que entrou na segunda etapa.

Apesar de defender a seleção da Argentina na última sexta-feira (14), contra Angola, o atacante contou com logística especial do Palmeiras, que fretou um voo para tê-lo no banco de reservas.

Com o resultado, o Palmeiras viu o Flamengo abrir três pontos na liderança do Brasileirão. Abel Ferreira evitou fazer avaliações antes do término da campanha, uma vez que a equipe ainda possui cinco jogos para disputar.

- Este campeonato tem que ser analisado quando chegar ao fim. Não é neste momento (após derrota para o Santos). Quando chegarmos ao fim e fizer essa pergunta, vamos falar jogo a jogo, os jogos cruciais, onde é que que foram determinantes ou não. Vamos continuar a fazer aquilo que tem que ser feito, focar em nós, tentar melhorar - completou.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: JHONY INACIO/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

O Palmeiras volta a campo no dia 19 de novembro, quando recebe o Vitória, no Allianz Parque, a partir das 19h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.