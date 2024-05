Análise do VAR em Palmeiras x Botafogo-SP revela insegurança da equipe com reclamações de Abel Ferreira

Abel Ferreira não concordou com decisão da arbitragem em anular gol de Rony por impedimento (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/05/2024 - 08:40 • São Paulo (SP)

Na vitória do Palmeiras sobre o Botafogo-SP, pela 3ª fase da Copa do Brasil, um gol marcado por Rony e anulado por impedimento foi alvo de muita polêmica. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o áudio do VAR responsável pela jogada.

Apesar dos questionamentos em relação a um possível impedimento de Endrick no início da jogada, a equipe do vídeo assinalou posição irregular de Rony ao receber um cruzamento de Mayke. A confirmação do lance foi passada para o árbitro Bruno Pereira Vasconcelos.

No entanto, a equipe responsável pelo VAR pediu para que o juiz aguardasse o retorno da jogada após uma reclamação veemente do técnico Abel Ferreira. Com isso, os responsáveis por traçar as linhas de impedimento fizeram uma nova checagem para não ter dúvidas com relação ao impedimento.

A jogada revoltou diversos torcedores nas redes sociais, mas o Verdão conquistou o triunfo e tem a vantagem do empate no jogo de volta. Rony e Estêvão foram os responsáveis pelos gols da vitória do Palmeiras.

Bruno Pereira Vasconcelos foi responsável por apitar Palmeiras x Botafogo-SP (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)