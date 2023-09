- Em nome da Associação Nacional de Treinadores, dar os parabéns ao Abel por todo o trabalho que ele tem feito. E agradecer pelo que tem feito em prol do treinador português. Foi um país onde nós, treinadores portugueses, tínhamos muita dificuldade em entrar. Ainda bem que os treinadores portugueses descobriram o Brasil, é verdade que foi tarde, mas finalmente descobrimos. Foram portas que se abriram, com Jorge Jesus e agora com o Abel, com as conquistas que tem tido. Só nos resta agradecer pelo que tem feito pelos treinadores portugueses, cada vez mais os valoriza - disse Domingos.