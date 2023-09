Após recusar o Santos, Roberto Pereyra se tornou alvo do Palmeiras. Ele está livre no mercado após passagem pela Udinese, da Itália, na última temporada, e seu currículo ainda conta com passagens por River Plate (ARG), Watford (ING) e Juventus (ITA). Times do Brasil têm até o dia 15 de setembro para contratarem jogadores sem clubes e inscrevê-los no Brasileirão.