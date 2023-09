O título do Flamengo no Campeonato Brasileiro Sub-20 foi decidido na disputa por pênaltis contra o Palmeiras nesta quinta-feira (7). No entanto, dentre os assuntos que mais repercutiram na partida decisiva no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, foi a cobrança de desperdiçada por Ian, do Palmeiras. O lateral deu a tradicional "paradinha" antes de chutar a bola e além do gol ser invalidado, o jogador recebeu um cartão amarelo.