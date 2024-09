Abel Ferreira revela segredos do Palmeiras em goleada sobre o Criciúma

Abel Ferreira revelou o segredo do Palmeiras na goleada sobre o Criciúma pelo Brasileirão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/09/2024 - 19:15 • São Paulo (SP)

O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, detonou o calendário do futebol brasileiro em mais uma entrevista coletiva. Após a vitória por 5 a 0 sobre o Criciúma pela 26ª rodada do Brasileirão, o treinador elencou os "segredos" da boa atuação e do resultado e, entre eles, estava a possibilidade de descansar durante a Data Fifa.

- Primeiro, tivemos tempo para viver, coisa que o futebol brasileiro não dá a ninguém. Isso é fundamental. Por isso tanto bato na tecla de haver tempo para recuperar os jogadores. Começa por aí: poder descansar a mente. A outra parte: tempo para treinar, preparar os nossos jogadores. E por fim, é futebol: umas vezes vamos jogar desta maneira, com grande intensidade, grande qualidade. Outras vezes, os adversários também nos bloqueiam os caminhos. Nós não jogamos sozinhos.

Na sequência, o técnico destacou o fato de o Palmeiras ser a equipe que mais cria chances claras de gol no Brasileirão (segundo a plataforma "Sofascore", são 66 oportunidades criadas no total da competição), e afirmou que isso só é possível porque a equipe ganhou mais tempo de descanso após as eliminações nas Copas.

- O importante é que continuamos criando as oportunidades. Não é de hoje, é desde o começo da temporada. Acho que somos a equipa que mais cria oportunidades. Tem a ver com a calma e tranquilidade de estar bem mentalmente, fisicamente, técnica e taticamente, e colocar intensidade no jogo. Isso só acontece quando os jogadores estão recuperados, o que não acontece durante o ano - prosseguiu.

Abel Ferreira orienta os jogadores do Palmeiras durante a goleada sobre o Criciúma (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

- Jogamos a 70% do nosso potencial muitas vezes. Tem muito a ver com o adversário que nós vamos enfrentar na sequência, se tem uma semana limpa ou mais um dia de recuperação. Isso faz muita diferença no resultado do jogo - concluiu o treinador.

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo (22), às 16h (hora de Brasília), para enfrentar o Vasco da Gama em Brasília, no Estádio Mané Garrincha, pelo Brasileirão.