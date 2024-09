Estêvão garante Palmeiras na luta pelo título do Brasileirão: ‘São 12 finais’

Palmeiras venceu Criciúma (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/09/2024 - 18:25 • São Paulo • Atualizada em 15/09/2024 - 19:26

O Palmeiras venceu por 5 a 0 o Criciúma neste domingo (15), no Allianz Parque, em São Paulo pela 26° rodada do Brasileirão. Na saída de campo, Estevão enaltece as "finais" que o Verdão têm pela frente e o foco no título.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

- Cara, todos os jogos para a gente são decisivos. A gente está encarando isso como treze finais, ganhamos mais uma agora. E vamos estar em busca do campeonato, vamos seguir firme para ganhar os próximos jogos e terminar lá em cima da tabela - afirma Estevão.

Logo nos primeiros 48 segundos do jogo, o centro avante do Verdão, Flaco López, abriu o placar com o gol mais rápido do campeonato na temporada. Felipe Anderson, Estevão e Raphael Veiga foram os outros responsáveis pelos gols do palestra. O zagueiro do Criciúma, Tobias Figueredo, estava no lugar errado no momento do cruzamento e acabou balançando as redes do Tigre com um gol contra.

Estêvão é o craque do jogo contra o Criciuma (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Com a conquista dos três pontos, o Verdão encosta no líder, Botafogo, e ocupa a segunda posição na tabela, com 50 pontos acumulados - O Palmeiras sempre está no topo, então a gente sempre vai em busca do título - continua o jovem atacante.