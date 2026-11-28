Abel Ferreira revela pedido para jogadores do Palmeiras 'desfrutarem' da final da Libertadores
Português destacou aprendizado após derrota na decisão anterior
Desfrutar. A palavra ganhou um significado especial na trajetória de Abel Ferreira pelo Palmeiras e voltou a aparecer após mais uma conquista da Libertadores. O treinador português revelou que pediu aos jogadores, ainda em janeiro, para aproveitarem mais a caminhada e a decisão continental. A mudança de postura teve como referência o aprendizado deixado pela derrota na final da temporada anterior, quando, segundo ele, o medo de ganhar acabou prejudicando a equipe.
Abel explicou que a intenção era fazer com que os jogadores mantivessem o comportamento habitual mesmo diante da pressão de uma decisão. Para o português, a capacidade de continuar jogando futebol, sem deixar que o peso da final interfira nas ações dentro de campo, diferencia os atletas de elite.
— Eu disse-lhes em janeiro que ia desfrutar mais. Acho que a experiência também nos ajuda nisso. No ano passado, nós perdemos para nós próprios. Eu disse aos jogadores: aconteça o que acontecer, por favor, joguem futebol, não deixem que o medo de ganhar seja maior que a vontade de ganhar. É nos momentos de pressão, nos momentos de tensão, que os jogadores de elite têm a capacidade de continuar a fazer o mesmo. O que sempre fizeram: jogar futebol, ser organizados, competir e não ter medo — explicou.
Abel Ferreira reconhece mérito do Flamengo no Brasileirão
Além de comentar a conquista continental, Abel Ferreira também falou sobre a disputa pelo Campeonato Brasileiro. O treinador reconheceu o mérito do Flamengo, que conseguiu recuperar a desvantagem na reta final e conquistou o título nacional. O português ainda mencionou o Cruzeiro como outra equipe que poderia ter brigado pela taça.
— O campeonato não deu, tiveram duas grandes equipes e o Cruzeiro, se tivesse mais um bocadinho, era quase que ganhava também, não é? Ficou fora da Copa muito cedo e fora da Libertadores, só a preparar o campeonato. Ia ganhar a todo o mundo, como estava a jogar. O Flamengo também, com todo o mérito, conseguiu recuperar a vantagem e foi campeão — declarou.
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