O gol que decidiu o título da Libertadores para o Palmeiras não aconteceu por acaso. Após a conquista no Uruguai, Abel Ferreira revelou os detalhes da estratégia trabalhada com os jogadores para criar a oportunidade. O treinador explicou que orientou Arthur e Arias a ocuparem espaços em linhas diferentes, alternando os movimentos para dificultar a marcação adversária.

Em entrevista após a decisão, o português contou que a orientação era fazer com que os dois jogadores tivessem comportamentos complementares. Quando Arthur recuasse para participar da construção da jogada, Arias deveria atacar o espaço em profundidade.

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— O que eu disse: eles tinham que jogar em linhas diferentes. Quando o Artur estivesse baixo, o Arias tinha que romper — explicou Abel à "Espn".

Abel Ferreira durante a final da Libertadores entre Palmeiras e Estudiantes (Foto: Leco Viana/Thenews2/Folhapress)

O treinador também apresentou sua leitura sobre as diferenças entre o futebol brasileiro e o argentino. Segundo ele, a ideia foi combinar características dos dois estilos para tornar o ataque palmeirense menos previsível.

— O futebol brasileiro ataca para trás, para depois atacar para a frente. O futebol argentino é mais para a frente. E eu misturo as duas: quando um andar para trás, o outro tem que andar para a frente — detalhou.

Apesar de ter definido o comportamento esperado dos jogadores, Abel ressaltou que a execução final dependia da interpretação dos próprios atletas. Para o treinador, a função da comissão técnica é organizar a equipe e oferecer condições para que os jogadores decidam dentro de campo.

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— Depois, o que ele vai fazer é decisão do Arias, é decisão do nosso Arthur. A única coisa que eu cobro deles é comportamento, porque, vamos ser sinceros, os verdadeiros artistas são os jogadores. O treinador é só não complicar — afirmou.

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