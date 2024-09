Abel Ferreira rasga elogios ao elenco do Palmeiras após vitória e volta a minimizar eliminações

Abel Ferreira voltou a defender seu elenco das eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores (Foto: Marco Miatelo/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/09/2024 - 22:51 • Campinas (SP)

A vitória do Palmeiras sobre o Atlético-MG por 2 a 1, em jogo disputado neste sábado (28), foi a sexta consecutiva da equipe no Brasileirão - e a quinta após a eliminação da Libertadores. O bom momento do Verdão fez com que o técnico Abel Ferreira rasgasse elogios ao seu elenco (e à forma como os jogadores souberam dar a volta por cima) em entrevista coletiva pós-jogo.

➡️ Veja a classificação atualizada e simule os próximos jogos do Verdão no Brasileirão

- O baque só tem que ser emocional quando nós não nos esforçamos, seja no futebol ou na nossa vida. No futebol tem vitória, tem derrota e tem empate. Alguns acham que só se ganha no futebol. Não, no futebol também se perde e é preciso saber perder - e a forma como se perde, a atitude que o Palmeiras teve, mesmo nessas derrotas. É só isso que eu cobro dos meus jogadores, mais nada.

O treinador ainda afirmou que a principal qualidade do seu elenco não é técnica, mas a capacidade de superação. Segundo Abel, até mesmo os torcedores mais exigentes se orgulham da forma como os jogadores do Palmeiras se comportam diante da adversidade.

- Os meus jogadores são incríveis nisso. Por isso que eu já disse várias vezes, mesmo em eliminações, que tenho um orgulho tremendo neles, porque eles não desistem. E é por isso que eu tenho a certeza que os nossos torcedores (...) mesmo os mais difíceis, os torcedores mais "amendoins", se curvam e aplaudem estes jogadores, pois sabem que entregam tudo.

Raphael Veiga comemora um dos seus dois gols sobre o Atlético-MG pelo Brasileirão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Por fim, Abel Ferreira voltou a afirmar que nunca prometeu títulos para o torcedor do Palmeiras, mas uma atitude positiva de seus jogadores.

- Tudo é possível na nossa vida quando nós acreditamos até ao fim. E lutamos, e treinamos, e nos esforçamos. É isto que os nossos torcedores veem na nossa equipe. Às vezes vamos perder, eu também disse isso, eu nunca prometi títulos, não posso prometer. O que posso prometer é atitude. Atitude, jogar para ganhar, jogar sempre até ao fim pelo melhor resultado. Algumas vezes ele vai acontecer, outras não.

O Palmeiras volta a campo no próximo sábado (5) às 16h30 (hora de Brasília), diante do Red Bull Bragantino, fora de casa.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras