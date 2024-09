Palmeiras vence Atlético-MG, assume liderança provisória e seca o Botafogo

Raphael Veiga comemora gol que deu vitória ao Palmeiras. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/09/2024 - 20:39 • São Paulo (SP)

O Palmeiras venceu o Atlético-MG por 2 a 1, na noite deste sábado (28), e assumiu a liderança provisória do Brasileirão - por pelo menos meia hora, até que fosse dado o apito inicial do jogo do Botafogo contra o Grêmio. Raphael Veiga marcou dois gols de pênalti e garantiu a vitória à equipe comandada por Abel Ferreira. Pelo lado do Galo, Hulk foi o responsável por balançar as redes.

Com o resultado, o Alviverde chega a 56 pontos e passa o Botafogo no saldo de gols, 26 a 21. Para seguir como primeiro colocado, precisa torcer para que o Glorioso perca para o Grêmio, às 21h deste sábado, para descobrir se permanecerá na liderança. O Atlético-MG segue em nono lugar, com 36 pontos.

➡️ Veja a classificação do Campeonato Brasileiro

Como foi a partida?

O Palmeiras começou o jogo melhor do que o Galo. Logo aos sete minutos, Murilo balançou as redes, mas o árbitro, com a ajuda do VAR, marcou uma falta de Fabinho em Everson e anulou o gol. O time de Abel seguiu com mais posse de bola e mais chances de gol. Flaco López teve três chances de marcar para o Verdão, mas parou em ótimas defesas do goleiro atleticano. O Atlético criou poucas chances. As mais perigosas foram um chute de longe de Fausto Vera e um cabeceio perigoso de Alonso.

Depois de muitas tentativas, o Palmeiras conseguiu abrir o placar aos 46 minutos. A arbitragem marcou pênalti de Igor Gomes em Maurício. Raphael Veiga bateu e abriu o placar.

O segundo tempo teve um início mais equilibrado entre as duas equipes, com chances criadas dos dois lados. Mas o placar só foi movimentado aos 22 minutos. Deyverson sofreu entrada de Murilo, o juiz marcou a falta e Hulk bateu com perfeição para empatar a partida.

Hulk comemora gol durante partida contra o Palmeiras (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Felipe Anderson e Maurício também criaram boa jogada que levou perigo ao gol da equipe mineira. Eles tabelaram na entrada da área, mas o camisa 9 bateu forte demais e a bola passou por cima do gol.

Já no final do tempo regulamentar, Dudu entrou na área e Rubens dividiu a bola com a estrela palmeirense. O árbitro viu o contato e marcou pênalti para o Alviverde. Raphael Veiga foi novamente pra cobrança, bateu rasteiro no canto direito, sem chance para Everson. Palmeiras 2 a 1 Atlético-MG. O Galo ainda tentou buscar o empate, mas o jogo terminou com vitória da equipe paulista.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

O que vem por aí?

Os dois times voltam a campo no sábado (5), às 16h30. O Palmeiras tem pela frente o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Já o Atlético, receberá o Vitória na Arena MRV.

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 2 x 1 ATLÉTICO-MG

28ª rodada - Campeonato Brasileiro

🗓️ Data e horário: sábado, 28 de setembro de 2024, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)

🥅 Gols: Raphael Veiga (46'/1°T) e (41'/2°T) do Palmeiras; Hulk (22'/2°T) do Atlético-MG.

🟨 Cartões amarelos: Fabinho (24'/1°T), Murilo (50'/1°T) do Palmeiras; Rubens (25'/1°T), Igor Gomes (44'/1°T) do Atlético-MG.

🟥 Cartões vermelhos: -



⚽ ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Fabinho (Dudu) e Mauricio (Lázaro); Felipe Anderson (Rony), Raphael Veiga (Gabriel Menino) e Flaco López (Vitor Reis).

ATLÉTICO-MG (Técnico: Gabriel Milito)

Everson, Bruno Fuchs, Battaglia, Junior Alonso, Rubens (Alan Kardec), Alan Franco, Fausto Vera, Igor Gomes (Cadu), Gustavo Scarpa (Guilherme Arana), Hulk, e Deyverson (Vargas).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires e Luiz Claudio Regazone

🖥️ VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga