Abel estreou com vitória no Alviverde. Na ocasião, o Palmeiras venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0, no Allianz Parque, e avançou às quartas de final da Copa do Brasil. Desde então, ele conquistou nove taças: Copa do Brasil (2020), Libertadores (2020 e 2021), Recopa Sul-Americana (2022), Campeonato Brasileiro (2022 e 2023), Campeonato Paulista (2022 e 2023) e Supercopa do Brasil (2023).