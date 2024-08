Abel Ferreira planeja mudanças na escalação do Palmeiras para duelo com o Flamengo

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/08/2024 - 16:51 • São Paulo (SP) • Atualizada em 06/08/2024 - 18:01

O Palmeiras finalizou nesta terça-feira (6) a preparação para o duelo contra o Flamengo, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Para o confronto, Abel Ferreira deve promover alterações na escalação para reverter a derrota no Maracanã.

+ Palmeiras já reverteu placar negativo contra o Flamengo na Copa do Brasil; relembre

Contratado pelo clube nesta janela de transferências, Maurício já disputou a competição pelo Internacional e desfalca o alviverde no confronto. Assim como Piquerez e Bruno Rodrigues, que seguem no departamento médico.

Em transição física após sofrer uma entorse no tornozelo esquerdo, Estêvão perdeu a partida de ida e segue como dúvida para a decisão. Zé Rafael, por sua vez, levou uma pancada no treino da última segunda-feira (5), mas não preocupa a comissão técnica.

Portanto, a provável escalação do Palmeiras para enfrentar o Flamengo tem: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Zé Rafael (Richard Ríos) e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Rony e Flaco López.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Após perder a partida de ida por 2 a 0, no Rio de Janeiro, o Palmeiras recebe o Flamengo nesta quarta-feira (7), às 20h (de Brasília), no Allianz Parque, pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. A equipe comandada por Abel Ferreira necessita de uma vitória por dois de diferença para levar a decisão para as penalidades.

Palmeiras e Flamengo disputam vaga nas quartas de final da Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Histórico do duelo entre Palmeiras e Flamengo

Palmeiras e Flamengo já se enfrentaram em 109 jogos na história, com 39 vitórias do Verdão, 33 empates e 37 vitórias do Rubro-Negro. No Allianz Parque, palco da decisão entre as equipes, o confronto é marcado pelo equilíbrio: são seis empates e dois triunfos para cada clube.