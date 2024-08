Foto: Thiago Ribeiro/AGIF







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 06/08/2024 - 10:26 • São Paulo (SP)

Cabeça fria, coração quente. Se tem uma frase que é a cara do Palmeiras de Abel Ferreira, certamente é essa. O time já colocou em prática algumas vezes e, diante do Flamengo, em duelo que vale vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, o lema precisará estar mais vivo do que nunca, já que o time paulista vai a campo com desvantagem.

Por ter perdido o primeiro jogo por 2 a 0, o Verdão precisará vencer por três gols de diferença para avançar sem precisar depender dos pênaltis. Mas o Alviverde já conseguiu tal feito na Copa do Brasil justamente contra esse adverário.

Em 1999, o Flamengo venceu o primeiro jogo, no Maracanã, por 2 a 1, e também tinha a vantagem para seguir na competição. Naquela ocasião, marcaram os gols Caio e Romário, enquanto Paulo Nunes diminuiu.

No entanto, no confronto de volta, no Palestra Itália, os mandantes golearam o time carioca por 4 a 2 e avançaram à fase semifinal daquela edição. Foram às redes Oséas, Júnior e Euller (duas vezes), e Rodrigo Mendes fez o gol de honra carioca.

Na semifinal, no entanto, o Verdão que na época era comandado por Felipão, acabou caindo para o Botafogo.

Confrontos na história

Palmeiras e Flamengo se enfrentam pela terceira vez em uma edição da Copa do Brasil. Cada clube levou a melhor uma vez nos dois encontros anteriores. Nas semifinais de 1997, o Rubro-Negro venceu ambas as partidas (2 a 0 no Maracanã e 1 a 0 no Palestra Itália) e foi à final. Já nas quartas de final de 1999, o Verdão foi derrotado por 2 a 1 no Maracanã, mas reverteu o placar no Palestra Itália vencendo por 4 a 2.

No geral, os rivais já disputaram 12 duelos eliminatórios na história, e o Palmeiras tem vantagem de sete a quatro – em 1945, o confronto válido pela Taça dos Campeões Rio-São Paulo 1944 terminou empatado e ambos foram declarados campeões.

Considerando apenas competições oficiais, sem caráter amistoso, o Palmeiras venceu o Flamengo em quatro (Copa do Brasil 1999, Copa dos Campeões 2000, Libertadores 2021 e Supercopa do Brasil 2023) e perdeu três (Copa do Brasil 1997, Copa Mercosul 1999 e Supercopa do Brasil 2021).