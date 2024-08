Abel Ferreira lamenta empate entre Palmeiras e Flamengo: ‘Merecíamos ter ganho o jogo’

Foto: Marcello Zambrana/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 11/08/2024 - 19:10 • Rio de Janeiro (RJ)

Flamengo e Palmeiras ficaram no empate, na tarde deste domingo (11), no Maracanã. Após o jogo, Abel Ferreira, técnico do Verdão, lamentou o resultado, explicando que a equipe paulista merecia a vitória.

– Acho que hoje fizemos uma belíssima partida. Pelo que criamos, merecíamos ter ganhado. Não consigo entender como o jogador do Botafogo é expulso na copa do Brasil e hoje o do Flamengo não é expulso depois de acertar a cara e até machucar a língua. Onde está o critério dos lances? Por que o do Botafogo foi vermelho e esse é amarelo? Quando tem VAR eu não consigo entender. (...) Não consigo entender, meu copo d'agua transbordou, encheu meu saco. Na casa do Palmeiras apitam de forma tranquila, até sacanagem conseguem fazer com o Palmeiras. (...) Será que é o Maracanã que condiciona? O público? Não sei, acho grave. São erros graves que condicionam o presente e o futuro – completou.

– Eu sei que todo mundo quer que o Palmeiras entre eu crise, são muitos anos vendendo jogador, ganhando títulos, mais sócios Avanti, e isso incomoda muita gente, mas a gente não vai desfolcar do nosso caminho. É injusto o resultado aqui, estou triste, fomos melhores. Fatores que influenciaram no jogo, erros claros da arbitragem. Fizemos um gol que foi anulado, pequeno detalhe.

No terceiro jogo em 12 dias, Flamengo e Palmeiras empatam pelo Brasileirão

O Flamengo empatou com o Palmeiras por 1 a 1, neste domingo (11), pela 22ª rodada do Brasileirão. Arrascaeta abriu o placar para os mandantes, enquanto Luigi deixou tudo igual.

Com o resultado, o Rubro-Negro chegou aos 41 pontos e segue na vice-liderança do Campeonato Brasileiro ultrapassando o Botafogo. Por outro lado, o Verdão alcançou os 38 pontos e permanece na 4ª colocação.

Na quarta-feira (14), o Palmeiras volta ao Rio de Janeiro para enfrentar o Botafogo pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. No dia seguinte, o Flamengo recebe o Bolívar também pela competição continental.

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo 1 x 1 Palmeiras - Brasileirão

22ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 11 de agosto de 2024, às 16h (hora de Brasília)

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

🟨 Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (árbitro); Bruno Raphael Pires e Eduardo Goncalves Da Cruz (auxiliares); Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (VAR).

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Gerson, De La Cruz e Arrascaeta; Cebolinha e Pedro.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Vitor Reis, Gustavo Gómez e Murilo; Giay, Aníbal Moreno, Richard Rios e Vanderlan; Maurício, Flaco López e Lázaro.