No empate do Palmeiras em 0 a 0 com o Corinthians neste domingo (3), pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Abel Ferreira optou pela entrada de Endrick faltando apenas dez minutos para o fim da partida, no lugar de Rony. Com pouquíssimo tempo em campo, o jovem teve uma ótima atuação, dando trabalho aos defensores adversários, o que fez com que o treinador fosse questionado sobre a utilização de Rony e Endrick juntos na entrevista coletiva após o Dérbi.