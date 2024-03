Abel Ferreira é o técnico com mais finais disputadas na história do Palmeiras

Abel venceu 7 das trezes finais que disputou pelo Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/03/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Desde que assumiu o comando técnico do Palmeiras, em novembro de 2020, Abel Ferreira se transformou no técnico com mais finais disputadas pelo clube. Neste período, o português conquistou 7 de treze títulos possíveis, com um aproveitamento de 58,3% em decisões.

A primeira final do português à frente do Verdão foi a Copa Libertadores de 2020, contra o Santos, no Maracanã. Breno Lópes, nos acréscimos da segunda etapa, marcou o gol que garantiu o primeiro título da era Abel.

A primeira derrota do treinador em finais pelo Palmeiras foi na Supercopa do Brasil de 2021. Na ocasião, o Alviverde acabou derrotado pelo Flamengo, comandado por Rogério Ceni, nos pênaltis, após empatar em 2 a 2 no tempo normal.

No domingo (31), o comandante pode se aproximar de seu oitavo caneco. O Verdão, que eliminou o Novorizontino na semifinal, encara o Santos, na Vila Belmiro, às 18h (de Brasília), pelo jogo de ida da decisão do Campeonato Paulista. A partida de volta acontece uma semana depois, no Allianz Parque.

CONFIRA TODAS AS FINAIS DE ABEL FERREIRA PELO PALMEIRAS

▪️ Copa Libertadores 2020 - Campeão: Palmeiras 1 x 0 Santos

▪️ Copa do Brasil 2020 - Campeão: Palmeiras 3 x 0 Grêmio (placar agregado)

▪️ Supercopa do Brasil 2021 - Vice-campeão: Palmeiras 2 (5) x (6) 2 Flamengo

▪️ Recopa 2021 - Vice-campeão: Palmeiras 3 (3) x (4) 3 Defensa y Justicia (placar agregado)

▪️ Paulistão 2021 - Vice-campeão: Palmeiras 0 x 2 São Paulo (placar agregado)

▪️ Copa Libertadores 2021 - Campeão: Palmeiras 2 x 1 Flamengo

▪️ Mundial de Clubes 2021 - Vice-campeão: Palmeiras 1 x 2 Chelsea

▪️ Recopa 2022 - Campeão: Palmeiras 4 x 2 Athletico (placar agregado)

▪️ Paulistão 2022 - Campeão: Palmeiras 5 x 3 São Paulo (placar agregado)

▪️ Supercopa do Brasil 2023 - Campeão: Palmeiras 4 x 3 Flamengo

▪️ Paulistão 2023 - Campeão: Palmeiras 5 x 2 Água Santa (placar agregado)

▪️ Supercopa do Brasil 2024 - Vice-campeão: Palmeiras 0 (2) x (4) 0 São Paulo