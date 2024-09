Abel Ferreira, do Palmeiras, volta a se desculpar por fala machista: ‘Lamento tudo que aconteceu’

Abel Ferreira comanda o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro







Escrito por Lance! • Publicada em 01/09/2024 - 21:20 • Rio de Janeiro

Oito dias depois da fala machista contra a jornalista Alinne Fanelli, Abel Ferreira voltou a se pronunciar. Após a vitória do Palmeiras sobre o Athletico-PR, neste domingo, o treinador ouviu a primeira pergunta da entrevista coletiva. Contudo, antes de respondê-la, pediu desculpas pelas declarações posteriores à partida contra o Cuiabá. Confira, na íntegra, o que o treinador falou sobre o tema.

"Na sexta-feira, eu estive num evento e tive a oportunidade de estar com uma jornalista, a Glenda, que teve a amabilidade de dedicar 15 minutos do seu tempo para falar comigo e com a minha esposa. E eu a agradeço por toda informação que me deu.

E, durante o evento, ela me fez uma pergunta que eu achei extremamente interessante: "A mente mente ou a mente atua?". E eu respondi que, na minha opinião, a mente pode ser as duas. Isso depende muito da intenção de cada um e dos pensamentos de cada um. Isso é a minha opinião. Portanto, os desvios cometidos não fazem a regra e nem definem as pessoas.

No final do jogo contra o Cuiabá, uma semana atrás, no sábado, uma hora depois do jogo, eu liguei à jornalista Aline, falei com ela, me retratei e pedi desculpas. No dia seguinte, nas minhas redes sociais e publicamente, voltei a me retratar. Hoje, uma semana depois, estou aqui, mais uma vez a pedir desculpas e a voltar a me referir àquilo que disse no início: Os desvios cometidos não fazem a regra, nem definem as pessoas.

Lamento tudo que aconteceu e, realmente, podemos aprender mais do que nunca, nos dias de hoje, o impacto que têm as palavras. E, como disse anteriormente: "A mente mente ou a mente atua?". Depende do contexto, depende da intenção de cada um e dos pensamentos de cada um.

Sobre este assunto, mais uma vez me refiro: lamento tudo que aconteceu e fica aqui um ponto final neste assunto."