Ana Thaís Matos detona declaração de Abel Ferreira, do Palmeiras: ‘Patético’

Publicada em 24/08/2024 - 22:37 • São Paulo (SP)

Uma declaração do técnico Abel Ferreira teve repercussão negativa após a goleada do Palmeiras sobre o Cuiabá. Ao ser questionado por uma jornalista sobre a lesão de Mayke, o treinador afirmou que só "deve satisfação a três mulheres". A jornalista Ana Thaís Matos criticou a atitude do português.

- Vocês têm que entender que eu tenho que dar satisfação a três mulheres só. Minha mãe, minha mulher e a presidente do Palmeiras. São as únicas que têm o direito de falar comigo e pedir explicações. Por que perdeu? Por que se lesionou? Os outros podem falar, se manifestar, podem elogiar e podem criticar, porque o treinador tem que saber ouvir elogios e críticas - disse Abel.

- É revoltante esse tipo de coisa. A gente ocupa lugares pra expulsar pessoas com esse tipo de comportamento do Abel. Pensar que no 1º ano dele no Brasil eram as melhores coletivas, as que mais ajudavam a entender o jogo. Péssimo. Deprimente. Patético - escreveu Ana Thaís nas redes sociais.

O Palmeiras goleou o Cuiabá neste sábado (24), por 5 a 0, no Campeonato Brasileiro. O torneio é o único que restou para o Alviverde na temporada. Nas últimas semanas, a equipe de Abel Ferreira foi eliminada da Copa do Brasil, contra o Flamengo, e da Libertadores, diante do Botafogo.