imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsPalmeiras

Aníbal envia recado à torcida do Palmeiras após expulsão no Derby: ‘Envergonhado’

Argentino utilizou as redes sociais para se desculpar após acertar cabeçada em José Martínez

Aníbal Moreno Palmeiras x Porto Mundial de Clubes
imagem cameraAníbal Moreno durante partida do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
Vitor Coelho Palhares
São Paulo (SP)
Dia 08/08/2025
20:55
Atualizado há 2 minutos
O volante do Palmeiras, Aníbal Moreno, usou as redes sociais para se desculpar com os torcedores do clube após ser expulso nos minutos iniciais da derrota por 2 a 0 para o Corinthians, que resultou na eliminação na Copa do Brasil.

Em seu recado, o argentino revelou estar arrependido e envergonhado pela ação que culminou no cartão vermelho no início do clássico, ainda sem gols.

Durante escanteio para o Alviverde, o argentino acertou cabeçada em José Martínez, que permaneceu no gramado e solicitou atendimento médico. Após chamado do VAR, Anderso Daronco reviu o lance e optou por expulsar o volante.

Com um jogador a menos em campo, o Palmeiras viu o rival marcar duas vezes e garantir a classificação às quartas de final, vencendo por 3 a 0 no placar agregado. Além de Aníbal, Emiliano Martínez e dois membros da comissão técnica também foram expulsos.

Aníbal Moreno foi expulso na partida entre Palmeiras e Corinthians após acertar cabeçada em José Martínez (Foto: Reprodução)

Confira a mensagem de Aníbal Moreno para os torcedores do Palmeiras

Torcida do Palmeiras, gostaria de pedir sinceras desculpas pela minha expulsão na quarta-feira. Sei que não tomei a melhor decisão naquele momento, acabei prejudicando meus companheiros em um jogo muito importante para nós e, principalmente, não segui os valores e exemplos que esse time todo tem.

O dia de ontem foi difícil, pensei sobre tudo o que aconteceu e queria falar para todos o mesmo que disse aos jogadores no vestiário. Estou arrependido e envergonhado.

Sei que foi um erro que eu tive, mas vocês podem ter certeza que vou trabalhar muito mais para enfrentar da melhor forma as competições que temos pela frente.

