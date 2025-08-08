Aníbal envia recado à torcida do Palmeiras após expulsão no Derby: ‘Envergonhado’
Argentino utilizou as redes sociais para se desculpar após acertar cabeçada em José Martínez
- Matéria
- Mais Notícias
O volante do Palmeiras, Aníbal Moreno, usou as redes sociais para se desculpar com os torcedores do clube após ser expulso nos minutos iniciais da derrota por 2 a 0 para o Corinthians, que resultou na eliminação na Copa do Brasil.
Relacionadas
+ Leila rebate vaias e defende permanência de Abel no Palmeiras: ‘Inadmissível’
Em seu recado, o argentino revelou estar arrependido e envergonhado pela ação que culminou no cartão vermelho no início do clássico, ainda sem gols.
Durante escanteio para o Alviverde, o argentino acertou cabeçada em José Martínez, que permaneceu no gramado e solicitou atendimento médico. Após chamado do VAR, Anderso Daronco reviu o lance e optou por expulsar o volante.
Com um jogador a menos em campo, o Palmeiras viu o rival marcar duas vezes e garantir a classificação às quartas de final, vencendo por 3 a 0 no placar agregado. Além de Aníbal, Emiliano Martínez e dois membros da comissão técnica também foram expulsos.
➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
Confira a mensagem de Aníbal Moreno para os torcedores do Palmeiras
Torcida do Palmeiras, gostaria de pedir sinceras desculpas pela minha expulsão na quarta-feira. Sei que não tomei a melhor decisão naquele momento, acabei prejudicando meus companheiros em um jogo muito importante para nós e, principalmente, não segui os valores e exemplos que esse time todo tem.
O dia de ontem foi difícil, pensei sobre tudo o que aconteceu e queria falar para todos o mesmo que disse aos jogadores no vestiário. Estou arrependido e envergonhado.
Sei que foi um erro que eu tive, mas vocês podem ter certeza que vou trabalhar muito mais para enfrentar da melhor forma as competições que temos pela frente.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias