Mayke aponta erros do Palmeiras após derrota para o Novorizontino

Titular na derrota de virada do Palmeiras para o Novorizontino por 2 a 1, neste sábado (25), Mayke, que completou 300 jogos com a camisa alviverde, lamentou o revés na Arena Barueri, o que encerrou a sequência invicta da equipe de Abel Ferreira na fase de grupos do Paulistão.

- Fico feliz por ter feito 300 jogos por um grande clube, minha oitava temporada. Fiquei triste pela derrota, primeiro tempo conseguimos impor nosso ritmo e pecamos no último passe. No segundo tempo, não conseguimos fazer o esperado. Estamos no começo de uma temporada, vamos dar muitas alegrias ainda - afirmou o lateral em entrevista à TNT Sports.

O Verdão não perdia na fase de classificação do Paulista há 42 partidas. A última derrota do Palmeiras na fase de grupos do Paulistão ocorreu em 29 de abril de 2021, no início da "Era Abel Ferreira".

Apesar do resultado adverso, o Alviverde permanece na liderança do grupo D com sete pontos, mas pode ser ultrapassado pelo São Bernardo, que enfrenta Botafogo-SP neste domingo (26).

Palmeiras perdeu para o Novorizontino por 2 a 1, de virada, em duelo válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista(Foto: Mauro Horita/Ag. Paulistão)

O Palmeiras volta a campo na próxima terça-feira (28), contra o Red Bull Bragantino, às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

Mayke pelo Palmeiras

Com 300 atuações, Mayke é o 39º jogador com mais partidas pelo Palmeiras. Além disso, divide com Ademir da Guia, Dudu, Gustavo Gómez, Junqueira, Marcos Rocha e Weverton o posto de atleta com mais títulos pelo Verdão. São três Campeonatos Brasileiros (2018, 2022 e 2023), quatro Paulistas (2020, 2022, 2023 e 2024), duas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).