O Palmeiras sofrer para vencer o Cruzeiro por 1 a 0, nesta segunda-feira (14), no Allianz Parque, pela 19ª rodada do Brasileirão. A vitória veio apenas no último minuto, com gol de Flaco López, diante de um público de mais de 38 mil pessoas no Allianz Parque. Essa presença da torcida fez com que Abel Ferreira dedicasse os três pontos a ela, uma vez que ele não ficou satisfeito com o desempenho ofensivo da equipe.