Abel Ferreira dá receita para Palmeiras vencer o Flamengo e diz: ‘Nunca prometi títulos’

Escrito por Lance! • Publicada em 31/07/2024 - 22:52 • Rio de Janeiro (RJ)

Treinador do Palmeiras, Abel Ferreira reconheceu a superioridade do Flamengo no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Em coletiva, o comandante revelou a receita pada dar a volta por cima no Allianz Parque.

- Nossos adversários têm sido melhores do que o Palmeiras. O Flamengo foi superior. Eu entendo que o Palmeiras é sempre o Palmeiras e nos exigem títulos, o que temos entregues nos últimos anos. O Flamengo ano passado não ganhou absolutamente nada. Eu nunca prometi títulos, eu prometo trabalho. Precisamos trabalhar, estar juntos, sobretudo o elenco. Estarmos juntos e unidos. Nós que teremos que dar a volta (por cima).

Além disso, o português justificou a derrota por 2 a 0 no Maracanã, nesta quarta-feira (31). Abel Ferreira reconheceu que o Verdão não vive um bom momento coletivo e individual, mas que as ausência estão pesando para os resultados.

- O primeiro passo é acreditar que quarta-feira vamos entregar tudo dentro de campo para reverter esse resultado. Não é a primeira vez que perdemos por uma diferença de dois gols. É um grande adversário que não ganhou título no ano passado e que quer reverter tudo o que aconteceu no ano anterior. Estamos pouco fluidos. Tem mais a ver com rendimentos individuais, que não estão no nosso nível. Fizemos um primeiro turno melhor do que no ano passado, mas isso está a parte. Não temos equipe com força máxima. Basta olhar para a linha de quatro. Queremos recuperar os jogadores. Não estamos em um bom momento. Corrigir erros. E continuar nosso caminho. Não houve um ano que eu estivesse no Palmeiras que não passássemos por momentos difíceis, mas também não houve ano em que não ganhamos títulos. O Flamengo não tem lesão nenhuma e em um momento de confiança. O Palmeiras está o oposto.

Neste fim de semana, o Palmeiras visita o Internacional após duas derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. Na próxima quarta-feira (7), o clube paulista recebe o Flamengo em busca de uma vitória no jogo decisivo da Copa do Brasil.