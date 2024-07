Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/07/2024 - 22:04 • São Paulo (SP)

O Palmeiras derrotou o Atlético-GO por 3 a 1 nesta quinta-feira (11), pela 16ª rodada do Brasileirão, e o jogo marcou o retorno de Dudu ao time. Antes de entrar em campo, o camisa 7 recebeu um abraço caloroso do técnico Abel Ferreira. Veja no vídeo acima!

O atleta não entrou na partida anterior, contra o Bahia, e acabou envolvido em tratativas de possível troca com Gabigol, do Flamengo. As negociações não avançaram.

Dudu voltou a jogar pelo Palmeiras e recebeu abraço e incentivo de Abel Ferreira (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Dudu substituiu Flaco López durante o jogo entre Palmeiras e Atlético-GO, aos 22’ do segundo tempo. Minutos antes dele ser chamado por Abel Ferreira, a torcida no Allianz Paraue já gritava “Dudu guerreiro” nas arquibancadas. A festa seguiu quando o atacante entrou.

Desde que retornou de lesão, Dudu foi envolvido em polêmicas e está recuperando ritmo para jogar. Foram quatro partidas disputadas no Brasileirão 2024, todas saindo do banco de reservas.

✅ FICHA TÉCNICA - Palmeiras 3 x 1 Atlético-GO



Brasileirão - 16ª rodada

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 11 de julho de 2024, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

🟨 Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira e Thiago Rosa de Oliveira

🖥️ VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira

🟨 Cartões amarelos: Gabriel Menino e Estêvão (Palmeiras); Baralhas e Max (Atlético-GO)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ Gols: Flaco López, Raphael Veiga e Alix Vinicius (contra) (Palmeiras); Shaylon (Atlético-GO)

⚽ ESCALAÇÕES

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Vitor Reis e Piquerez (Vanderlan); Aníbal Moreno, Gabriel Menino (Fabinho) e Raphael Veiga; Estêvão (Caio Paulista), Rony e Flaco López (Dudu). Técnico: Abel Ferreira

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Marcão (Luiz Felipe), Alix e Guilherme Romão; Lucas Kal, Rhaldney (Roni) e Baralhas (Alejo Cruz); Shaylon (Max) e Yony González (Emiliano Rodríguez). Técnico: Vagner Mancini.