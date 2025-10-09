O Palmeiras realizou na manhã desta quinta-feira (9), na Academia de Futebol, mais um treino em preparação para o confronto com o Juventude, no sábado (11), no Allianz Parque, às 19h, em partida atrasada da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Após a ativação física no centro de excelência, os jogadores foram a campo e aprimoraram dinâmicas táticas, saídas de bola, balanços e marcações, entre outros aspectos. Na parte final, houve ensaios defensivos (com o auxiliar Carlos Martinho) e ofensivos (com o assistente Vitor Castanheira). Por fim, alguns atletas aperfeiçoaram cobranças de falta.

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Com um trauma no pé e em recuperação há três semanas, o lateral Khellven não foi a campo e ainda é dúvida para o confronto. Os meias Paulinho e Lucas Evangelista, além do atacante Ramón Sosa, cumpriram cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance.



A lista de desfalques do Palmeiras para o duelo é extensa. Além de Khellven, Paulinho e Lucas Evangelista, o técnico Abel Ferreira não poderá contar com Vitor Roque, suspenso, e com os convocados Emiliano Martínez e Facundo Torres (Uruguai), Gustavo Gómez (Paraguai) e Flaco López e Aníbal Moreno (Argentina).

continua após a publicidade

Abel Ferreira está em alta no Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Raphael Veiga em alta no Palmeiras

Depois da atividade, o meio-campista Raphael Veiga comentou sobre a semana de trabalhos de olho no duelo com o time gaúcho.

— Ganhar clássico tem um gosto diferente, ainda mais do jeito que foi, com uma virada muito boa no segundo tempo. Isso dá uma motivação muito grande para a gente, uma confiança muito grande para o nosso time. Estamos indo já para o final do campeonato e isso faz com que todo mundo se sinta importante também, afinal todo mundo vai precisar de todo mundo — disse o camisa 23.

➡️ Palmeiras: STJD abre denúncia contra Vitor Roque por post homofóbico

Maior artilheiro do clube no século, com 106 gols, e goleador máximo do Allianz Parque, com 54 bolas na rede, Veiga valorizou a importância do elenco qualificado.

continua após a publicidade

— O Palmeiras sempre teve bons jogadores em todas as posições e isso eleva o nível do treino. É óbvio que os jogadores convocados têm a importância deles, mas também quem ficou aqui tem uma importância muito grande e vai dar conta do recado, com certeza. Todo mundo está preparado, já jogou bastantes jogos importantes esse ano, então, com certeza vai ser um bom jogo contra o Juventude — analisou Veiga.

Atual líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras busca aumentar a distância na ponta da tabela. O time de Abel Ferreira tem 55 pontos, mesma pontuação do Flamengo, vice-líder, mas leva vantagem no critério de desempate. Caso vença no sábado, abrirá três pontos, já que a partida é atrasada por conta da disputa do Mundial de Clubes.

— Não tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro. Todo time que vem jogar aqui vem muito motivado porque sabe que a gente é um dos times a ser batido no campeonato. Então, eu sempre falo que o nosso compromisso é com a gente mesmo, fazer o nosso melhor, colocar a nossa intensidade e, com certeza, a gente vai fazer um grande jogo — concluiu.