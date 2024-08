Abel Ferreira cita ‘oportunistas’ e blinda Palmeiras antes de jogo com Flamengo

Abel Ferreira blinda elenco do Palmeiras antes de decisão contra o Flamengo na Copa do Brasil (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Publicada em 05/08/2024 - 12:05 • São Paulo (SP)

Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira vive um período pressionado por conta dos maus resultados recentes. Após o empate com o Internacional, o comandante optou por blindar o elenco e elevou o tom contra "oportunistas".

- Contamos com nossos 15, 16 milhões de torcedores. Por eles jogamos, vamos lutar por títulos ainda este ano. A vida é feita de alegrias e tristezas. Todos no Palmeiras gostam de ganhar, mas nenhum dentro do clube gosta de ganhar mais do que eu. Nem torcedor, nem diretor, nem presidente. Nenhum. Dentro do contexto que expliquei aos que são distraídos, mal-intencionados, oportunistas. Para os que querem ver e têm inveja do que o Palmeiras fez, no passado e passado presente.

Próximo de um jogo decisivo contra o Flamengo pelas oitavas de final da Copa do Brasil, Abel Ferreira confia na superação do plantel após uma derrota por 2 a 0 no duelo de ida. O confronto de volta será na quarta-feira (7), no Allianz Parque.

- Neste momento vemos quem está ao nosso lado, quem quer continuar a pertencer e ajudar este grupo a continuar a ganhar. A força tem que vir de dentro, o todos somos um não pode ser só na vitória. O treinador é o máximo responsável, mas aqui dentro todos temos responsabilidades. Do porteiro que abre a porta a presidente. O treinador tem a máxima informação, tem como função escolher os jogadores para jogar. Esta é minha função, quer gostem ou não gostem. Quem tem a informação toda sou eu, não é nem jornalista, nem torcedor, nem oportunista. Esta é nossa função.

O Palmeiras não vence há quatro partidas, sendo três derrotas e um empate na sequência. Em agosto, o Verdão tem o duelo decisivo pela Copa do Brasil, além de confrontos chaves contra o Botafogo, pela Libertadores.