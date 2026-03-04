Abel aposta na continuidade em busca de recorde histórico pelo Palmeiras

A final do Campeonato Paulista representa uma nova oportunidade de título para a atual comissão técnica do Palmeiras. Para o duelo contra o Novorizontino, a principal aposta é a manutenção do trabalho que sustenta o ciclo vitorioso sob o comando de Abel Ferreira.

O Palmeiras abriu o mata-mata com goleada por 4 a 0 sobre o Capivariano e, depois, avançou à final ao superar o São Paulo, novamente em Barueri.

A sequência positiva ocorreu dentro do prazo estipulado por Abel Ferreira nas rodadas iniciais do Estadual, quando o treinador solicitou cerca de um mês para preparar o elenco fisicamente e alcançar maior consistência ao longo dos 90 minutos.

- Somos uma equipe de processo, uma equipe de continuidade. Somos uma equipe extremamente competitiva. Temos demonstrado isso ao longo dos anos, quando ganhamos e quando perdemos - disse Abel, em coletiva na segunda semana de fevereiro.

Paralelamente, o treinador consolidou uma base titular com a entrada de Marlon Freitas, primeiro reforço da janela. A espinha dorsal do time reúne dez atletas que já integravam o elenco em 2025, além do ex-capitão do Botafogo.

Atual escalação titular do Palmeiras

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas*, Andreas Pereira e Maurcio; Allan, Flaco López e Vitor Roque.

Entre os desafios no momento está a definição do papel de Jhon Arias. Antigo alvo da diretoria, o colombiano chegou à Academia de Futebol como a segunda contratação mais cara da história do clube, atrás apenas de Vitor Roque.

Em caso de título, Abel Ferreira se tornará o treinador mais vitorioso da história do Palmeiras , com 11 conquistas, superando Oswaldo Brandão. Entre os troféus já levantados estão duas Copas Libertadores consecutivas, dois Campeonatos Brasileiros e três títulos estaduais.

Abel Ferreira em partida do Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Títulos de Abel Ferreira no Palmeiras

2 Copas Libertadores (2020 e 2021);

2 Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023);

1 Copa do Brasil (2020);

1 Recopa Sul-Americana (2022);

1 Supercopa do Brasil (2023);

3 Campeonatos Paulistas (2022, 2023 e 2024).

Datas e horários da final do Paulistão

1° jogo: Palmeiras x Novorizontino - 20h (de Brasília) - Arena Barueri

2° jogo: Novorizontino x Palmeiras - 20h30 (de Brasília) - Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi

