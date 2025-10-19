Abel evita polêmicas com arbitragem e elenca motivos para derrota do Palmeiras

Abel Ferreira evitou se aprofundar nas decisões da arbitragem na derrota do Palmeiras por 3 a 2 para o Flamengo, no Maracanã, resultado que cortou a vantagem da equipe paulista em relação ao rival na tabela do Campeonato Brasileiro.

Ao ser questionado sobre a condução de Wilton Pereira Sampaio no confronto deste domingo (19), Abel relembrou antigas expulsões por reclamação e afirmou "já ter falado o suficiente", evitando opinar sobre a arbitragem.

- Já falei o suficiente. Já fui expulso pelos árbitros por dizer o que pensava ao longo desses quatro anos. Só agora se lembraram, quando fui expulso, que eu tomei cartões amarelos… esse tempo todo ninguém quis falar dos árbitros. Há cinco anos fui expulso, e vocês não disseram nada. Fui expulso por reclamar com o treinador da equipe adversária. Falei com os árbitros durante muito tempo, e o que vocês, jornalistas, fizeram? - disse o treinador.

Para Abel Ferreira, o Palmeiras começou melhor a partida, mas pecou ao não transformar o domínio em gols. Na segunda etapa, lamentou o fato de a equipe só ter diminuído a desvantagem nos acréscimos, ao mesmo tempo em que elogiou o desempenho do Flamengo, rival direto na corrida pelo título do Brasileirão.

- Do árbitro, especificamente, não vou falar. Os lance estão aí. Em relação ao jogo, entramos muito bem. Do outro lado tem uma equipe bem treinada. Infelizmente, não conseguimos entrar mais cedo no jogo no segundo tempo, tivemos aqui e ali uma situação ou outro em termos de eficácia que nos prejudicou - completou.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante entrevista coletiva (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

Outras respotas de Abel Ferreira

Desempenho do Palmeiras

- Saio triste pelo resultado, mas orgulhoso do comportamento da minha equipe até o último segundo. E o Flamengo é uma excelente equipe, com um treinador excelente, não precisa de outras coisas. O Flamengo é bom o suficiente para dividir o jogo contra qualquer equipe no Brasil.

Bruno Fuchs titular

- O Murilo vinha com uma sequência de jogos absurda. Em função das características do Bruno (Fuchs), ele poderia nos dar mais bola. Murilo é mais imposição física. E o Fuchs vinha em um momento bom também. Eu confio em todos os nossos jogadores, não tenho problema nenhum em escolher.

Pênalti para o Flamengo

É Verdade, o Bruno (Fuchs) poderia ter evitado a situação (pisar no rival). Mas temos que ver o que se passa antes. O Bruno é lançado ao chão, se fosse no basquete, é falta no atacante. Mas não é basquete, é futebol. O árbitro decide. O Pedro dá um empurrão e tira vantagem.