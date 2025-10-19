Gómez detona arbitragem em derrota do Palmeiras para o Flamengo: ‘Falou besteira’

Gustavo Gómez deixou o gramado do Maracanã revoltado com a arbitragem de Wilton Pereira Sampaio na derrota do Palmeiras para o Flamengo por 3 a 2, na tarde deste domingo (19), pelo Campeonato Brasileiro.

Para o capitão, Wilton errou em alguns lances-chave do confronto e, supostamente, teria ofendido o zagueiro ao término da partida.

- No Brasileirão, não conseguimos vencer (o Flamengo). Mas vencemos em grandes finais (Supercopa do Brasil e Libertadores). São duas grandes equipes. Mas eu fico triste. (Wilton) Sampaio é um dos mais soberbos do futebol mundial. Estou há quase oito anos aqui. Ele tem algo com o sucesso do Palmeiras. Fico triste com isso. Ele fechou o microfone para falar besteira para mim. Eu tenho código: o que acontece no campo fica em campo. Não vou falar - afirmou o zagueiro.

Após desfalcar a equipe na goleada sobre o Bragantino devido a compromissos na Data Fifa, Gustavo Gómez retornou ao time titular contra o Flamengo e formou dupla de zaga ao lado de Bruno Fuchs.

Apesar de ter marcado um dos gols do Palmeiras, o jogador não conseguiu evitar a derrota fora de casa, que permitiu ao Flamengo igualar a pontuação na tabela do Campeonato Brasileiro.

Gustavo Gómez, zagueiro do Palmeiras, questiona arbitragem de Wilton Pereira Sampaio na derrota por 3 a 2 para o Flamengo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Palmeiras enfrenta a LDU na semifinal da Libertadores

Agora, o Palmeiras muda a chave e foca na Copa Libertadores. Na próxima quinta-feira, o Verdão enfrenta a LDU, fora de casa, pelo jogo de ida das semifinais da competição. A decisão da vaga será uma semana depois, no Allianz Parque.