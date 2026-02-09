O Palmeiras tem como foco principal a chegada de um zagueiro após realizar duas aquisições nesta janela de transferências. Nos últimos dias, o clube enviou um representante ao Oriente Médio para tentar destravar uma negociação por Nino, mas voltou a ouvir uma negativa do Zenit, que não tem intenção de negociar o atleta antes do término da temporada europeia.

continua após a publicidade

+ Flaco herói, malícia de Andreas e Abel em foco: a vitória do Palmeiras no Dérbi

Conforme informado anteriormente pela reportagem, o Palmeiras mantém tratativas há meses com representantes do atleta e chegou a acertar bases com seu estafe para um eventual retorno ao Brasil. O clube russo, no entanto, não pretende se desfazer do jogador neste momento.

Outro fator que dificultou o avanço das negociações foi a investida do Fluminense, concorrente direto, que também busca repatriar um dos líderes da conquista da Libertadores em 2023.

continua após a publicidade

Sem o "plano A" à disposição, o Palmeiras mira outras opções no mercado, entre elas Igor Júlio, atualmente no Brighton após passagem pelo West Ham por empréstimo. O zagueiro já havia sido sondado anteriormente pelo clube paulista, que não chegou a formalizar proposta oficial até o momento.

De acordo com apuração do Lance!, os representantes do atleta não veem com bons olhos uma nova transferência por empréstimo neste momento e tendem a aceitar apenas uma negociação em definitivo na janela.

continua após a publicidade

O valor necessário para tirar Igor Júlio do futebol inglês, por sua vez, é de 7 a 8 milhões de euros (R$ 43 a 49 milhões, na cotação atual).

Igor Júlio é um dos nomes avaliados pelo Palmeiras no mercado de transferências (Foto: Divulgação / West Ham)

O estafe do atleta não recebeu novos contatos da diretoria alviverde nos últimos dias, mas mantém em aberto um eventual retorno ao Brasil, embora veja o jogador em condições de seguir na Europa, seja na Premier League ou em outro campeonato nacional.

Wagner Leonardo, nome ligado ao Palmeiras recentemente, não aparece na lista de desejos do clube. Enquanto isso, Luís Castro, técnico do Grêmio, aproveitou para desmentir uma possível transferência do jogador.

- Não vai sair. Temos três zagueiros pela direita e três pela esquerda. Colocamos para jogar quem está em melhores condições físicas e mentais para o momento - afirmou o treinador.

O Palmeiras possui atualmente quatro nomes do elenco profissional na zaga: Gustavo Gómez, Murilo, Bruno Fuchs e Benedetti. Além deles, há jovens da base que participam das atividades com o grupo principal, como o mafinense Koné.

A expectativa é de que o Palmeiras feche a contratação de um novo zagueiro, capaz de concorrer com Murilo e Fuchs e assumir a titularidade ao lado do capitão Gustavo Gómez no sistema defensivo. O clube tem até o dia 3 de março, data do fechamento da janela de transferências no Brasil, para registrar novas contratações.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

🍀Aposte na vitória do Palmeiras no Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.