Flaco herói, malícia de Andreas e Abel em foco: a vitória do Palmeiras no Dérbi

O Palmeiras saiu da casa do rival com uma vitória simples, mas fundamental para dar moral ao elenco, agora classificado de forma antecipada para o mata-mata do Campeonato Paulista. Da "cavada" de Andreas Pereira na marca do pênalti, antes da cobrança de Memphis Depay, ao gol decisivo de Flaco López nos minutos finais, o clássico foi marcado por episódios determinantes que, em sua maioria, favoreceram o lado alviverde.

Palmeiras repete a escalação pela primeira vez em 2026

Os onze jogadores do Palmeiras que iniciaram o clássico diante do Corinthians foram os mesmos que golearam o Vitória por 5 a 1, pelo Brasileirão, algo que aconteceu pela primeira vez na atual temporada.

Assim como em outras edições do Paulistão, Abel Ferreira optou por rodar o elenco nas rodadas iniciais, com o objetivo de dar ritmo de jogo à grande parte do grupo, ao mesmo tempo em que preservava as principais peças no início do ano.

Após o duelo contra o São Paulo, no entanto, o treinador afirmou estar próximo de encontrar uma "equipe ideal", processo que vem ganhando forma com a comissão definindo um esqueleto fixo no time e repetindo algumas formações.

Ao passo que Abel Ferreira conta com alguns titulares incontestáveis, o treinador passa a ver suas opções aumentarem com as movimentações na janela de transferências. Primeiro, o clube acertou a chegada de Marlon Freitas, já consolidado no meio de campo. Agora, Jhon Arias, antigo sonho da diretoria, chega para ampliar o leque de alternativas em um setor ofensivo que contará com o retorno do lesionado Paulinho nos próximos meses.

Carlos Miguel de vilão a herói

Titular pela primeira vez na Neo Química Arena desde que retornou ao futebol brasileiro para defender o Palmeiras, Carlos Miguel foi hostilizado pelo público presente durante todo o aquecimento, reação que se estendeu pelos 90 minutos de partida.

Ainda na primeira etapa, o goleiro tentou afastar um cruzamento na área, mas acabou atingindo o rival Gustavo Henrique. Raphael Claus, sem o auxílio do VAR, assinalou a penalidade, desperdiçada por Memphis Depay, em lance que teve envolvimento direto de Andreas Pereira.

Na segunda etapa, Carlos Miguel foi responsável por defender ao menos três chutes dos adversários e, principalmente, por esfriar o confronto após o gol de Flaco López. Saiu de Itaquera sem sofrer gols, mesmo após cometer a penalidade, e foi coroado como destaque da partida.

Carlos Miguel se redimiu após pênalti cometido pelo Palmeiras em noite de gol de Flaco López (Foto: Bruno Escolástico/E.Fotografia/Gazeta Press)

"Cavada" de Andreas Pereira

Andreas Pereira, meio-campista do Palmeiras, cavou a marca do pênalti ainda antes da cobrança de Depay, enquanto ambas as equipes discutiam a decisão do árbitro Raphael Claus, que esperava a revisão do lance pelo VAR.

Com a possibilidade de colocar o rival em vantagem no marcador, o camisa 10 escorregou ao chutar a bola, que passou à esquerda da trave defendida por Carlos Miguel.

- Perguntaram se eu achava antiético. Vai muito mais de a gente ver e não deixar fazer, o árbitro punir, do que reclamar do que o cara fez. Se a gente tivesse feito e funcionasse, sairíamos como espertões. Não dá para dizer que ele errou, foi antiético. É ver, não deixar fazer e o árbitro punir - afirmou Raniele, volante do Corinthians, após o clássico.

Memphis Depay desperdiça penalidade (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress)

O herói Flaco López, o gol pelo Palmeiras e a bandeirinha de escanteio

Flaco López foi o personagem central do Derby. Dos pés do argentino saiu o gol da vitória simples do Palmeiras, mantendo 100% de aproveitamento em clássicos em 2026, além do chute na bandeirinha rival, responsável pelo início da confusão generalizada entre os elencos.

Alguns podem enxergar como uma resposta ao mesmo ato realizado por Yuri Alberto no Allianz Parque. Já Flaco vê como "coisas do futebol", em um momento de euforia.

- O futebol é isso. Tem várias coisas que a gente acaba fazendo no campo. São coisas do futebol, que começa e acaba dentro de campo. Nem pensei, a gente já sofreu isso no Allianz. Não foi nada de provocação. Foi mesmo o momento do gol, euforia - disse o argentino.

Flaco López faz gol da vitória do Palmeiras sobre o Corinthians, no Paulistão 2026 (Foto: JHONY INACIO/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

Agora, Flaco López soma quatro gols na atual temporada e outras três assistências, mantendo-se na artilharia da equipe, assim como na última temporada, quando balançou as redes em 25 oportunidades.

Abel, opções no clássico e expulsão

- O que eu mais quero é que os meus jogadores tenham a capacidade de respeitar a nossa forma de jogar - foi uma das frases utilizadas por Abel Ferreira em entrevista antes do clássico entre Corinthians e Palmeiras.

Para isso, optou por manter a escalação que goleou o Vitória, considerada próxima do ideal. Dentro de campo, a equipe conseguiu superar as adversidades, seja a pressão da torcida rival ou a vivida nos 45 minutos iniciais, em um jogo vencido pela "eficácia", como apontou o treinador.

A euforia à beira do gramado, no entanto, se transformou em reclamações repetidas, que resultaram na expulsão de Abel Ferreira, agora suspenso para a rodada final diante do Guarani. O treinador avaliou a punição como justa, ao mesmo tempo em que ironizou algumas decisões recentes da arbitragem.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, reclama com a arbitragem antes de gol marcado por Flaco López (Foto: JHONY INACIO/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

A ausência do profissional, embora sentida, ocorrerá em uma partida na qual o Palmeiras não brigará pela classificação, mas apenas pela liderança geral da primeira fase, algo que não depende diretamente da equipe.

