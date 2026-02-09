Paulinho avança em recuperação no Palmeiras e mira retorno aos gramados

Paulinho foi submetido a exames de controle de carga pelo Palmeiras, que indicaram resultados positivos. Com isso, o atacante aumentou a carga de trabalho com os profissionais do departamento médico, tanto na parte interna do CT quanto no gramado.

Paulinho, no entanto, ainda não iniciou o processo de transição física e precisará de algumas semanas para retornar aos treinamentos com o restante do elenco. Vale lembrar que o atacante está afastado desde o término do Mundial de Clubes, na metade de 2025.

Ao fim do torneio realizado nos Estados Unidos, o jogador foi submetido a nova cirurgia na perna direita para tratar complicações após fratura por estresse na tíbia, lesão ocorrida ainda nos tempos de Atlético-MG.

Desde então, o Palmeiras opta por não pular etapas na recuperação de Paulinho, a fim de evitar novas complicações médicas, e só pretende contar com o jogador quando ele estiver em condições físicas ideais, diferente do primeiro semestre de 2025.

- Isso eu ainda não sei responder, sobre a data de retorno do Paulinho aos gramados. Não tenho informações suficientes para isso. Todo mundo sabe da qualidade desse jogador, mas, desde que foi contratado, pude contar com ele por, não sei, um mês. Em 15 ou 20 minutos, deu para perceber o que esse jogador pode nos dar. Temos que ter um bocadinho de paciência - explicou Abel Ferreira, em entrevista coletiva após vitória sobre o Corinthians.

Paulinho comemora gol do Palmeiras contra o Botafogo (Foto: Reprodução/X)

Pelo Palmeiras, Paulinho disputou 16 partidas oficiais, sendo apenas uma como titular, no clássico contra o São Paulo. O atacante marcou três gols e deu duas assistências. Entre os tentos, destaca-se o da vitória simples diante do Botafogo, que garantiu a classificação alviverde às quartas de final do Mundial de Clubes.

