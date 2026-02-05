Zaga lidera goleada do Palmeiras em meio a negociação com Nino

O Palmeiras viu a dupla de zaga iniciar a goleada por 5 a 1 sobre o Vitória horas depois de o clube intensificar as movimentações para contar com Nino ainda nesta janela de transferências. Murilo abriu o marcador na Arena Barueri, enquanto Gustavo Gómez marcou o segundo gol menos de cinco minutos depois.

A resposta veio após cobranças sobre o rendimento do sistema defensivo. Assim como na última temporada, Gustavo Gómez segue como titular e capitão, mas sem uma dupla fixa, com Bruno Fuchs e Murilo alternando na posição.

O Palmeiras segue ativo no mercado em busca de um nome para disputar a titularidade no setor e suprir a lacuna deixada por Micael, fora do planejamento da comissão técnica e emprestado ao Inter Miami por uma temporada.

A chegada de Nino, no entanto, depende de liberação do Zenit, que mantém o zagueiro em seu planejamento. Outro empecilho nas negociações é a disputa com o Fluminense, ex-clube do jogador no Brasil.

O Palmeiras enviou um representante ao Oriente Médio, onde o Zenit disputa um torneio amistoso, para tentar destravar as tratativas ainda nesta janela. Outra possibilidade avaliada pelo clube é fechar a negociação agora, mas contar com Nino apenas na metade do ano.

Nino, alvo do Palmeiras, comemora gol pelo Zenit (Foto: Divulgação/ Zenit)

Além de Nino, o Palmeiras enviou uma proposta de R$ 155 milhões por Jhon Arias ao Wolverhampton, da Inglaterra, e também enfrenta a concorrência do Fluminense.

Vale lembrar que o Palmeiras tem até o dia 3 de março, data que marca o término da janela de transferências no Brasil, para registrar novas contratações.

