Abel detona calendário e destaca valorização do elenco do Palmeiras no mercado
Treinador voltou a pedir três dias completos para recuperação dos atletas e valorizou os três pontos conquistados no retorno do clube ao Allianz Parque
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Abel Ferreira voltou a reclamar do calendário do futebol brasileiro após a vitória do Palmeiras sobre o Mirassol por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. Para o treinador, é desumano que os atletas não tenham três dias de intervalo para descanso e recuperação entre as partidas de forma consecutiva, principalmente após compromissos fora de casa.
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Em um intervalo de 30 dias, o Palmeiras disputou oito partidas, incluindo quatro confrontos eliminatórios pelo Paulistão. Apesar de responder de forma positiva dentro de campo, com o título estadual e uma boa sequência no Brasileirão, Abel Ferreira voltou a perder jogadores por lesão.
Contra o Mirassol, Vitor Roque, com dores no tornozelo esquerdo, Murilo, com uma entorse no joelho direito, e Paulinho, ainda em processo de recuperação física após cirurgia na perna direita em 2025, foram desfalques.
- Enquanto eu estiver no Brasil, não vou cansar de dizer: a forma como os jogos são marcados condiciona o desempenho das equipes. Não ter três dias de recuperação de forma consecutiva é desumano. É como vocês fazerem uma chamada de 90 minutos e terem bateria para fazer 45. Não há milagres. Mas fica, acima de tudo, o grande esforço da nossa equipe - iniciou Abel Ferreira.
Ao comentar sobre o atual elenco, que passou por extensa reformulação nas últimas duas temporadas, Abel afirmou ser natural a valorização das principais peças, uma vez que o Palmeiras disputa os principais títulos do cenário sul-americano.
Para o treinador, o processo é fruto do trabalho interno realizado pela comissão técnica e pela diretoria alviverde, tanto no mercado de transferências quanto no dia a dia na Academia de Futebol.
- É normal a valorização que temos dentro do plantel. O Flaco (López) custou 8 milhões e hoje vale 50. O (Vitor) Roque custou 25, hoje vale 50. O Allan não tinha preço, hoje vale 30 ou 40. O Palmeiras é a equipe mais valiosa não porque contratamos, mas porque nós, dentro do clube, trabalhamos para valorizar os jogadores - completou.
O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (18), quando recebe o Botafogo, no Allianz Parque, a partir das 19h (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.
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