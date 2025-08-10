Palmeiras segue com desfalques na defesa, mas deve ter novidade entre relacionados; veja escalação
Verdão retorna ao Allianz Parque após eliminação na Copa do Brasil; anunciado na última sexta-feira, Khellven deve ser novidade no banco de reservas
O Palmeiras enfrenta o Ceará neste domingo (10), no Allianz Parque, em busca de recuperação após a eliminação na Copa do Brasil. Os zagueiros Murilo e Bruno Fuchs, em transição física, devem seguir como desfalques na equipe comandada por Abel Ferreira.
+ Palmeiras busca contratação de Jefté, lateral-esquerdo ex-Fluminense
Além da dupla defensiva, a comissão técnica portuguesa não terá os atacantes Paulinho, fora da temporada após nova cirurgia na perna, e Bruno Rodrigues.
Khellven, anunciado oficialmente na última sexta-feira, já está inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e à disposição da comissão. O lateral-direito chega para ocupar a vaga de Mayke, que se transferiu para o Santos nesta janela, e pode fazer sua estreia pelo Alviverde no Allianz.
Vanderlan, a caminho do Red Bull Bragantino, fará sua despedida do Palmeiras. O jogador foi negociado em um pacote que pode chegar a 7 milhões de euros (R$ 44 milhões), entre valor fixo e variáveis por desempenho.
Para substituir a Cria da Academia, o Palmeiras abriu conversas com Jefté, lateral-esquerdo formado pelo Fluminense e atualmente no Rangers, da Escócia. As partes mantêm conversas iniciais pelo jogador de 21 anos, eleito o melhor de sua posição na última temporada do campeonato local.
Provável escalação do Palmeiras
Com isso, a provável escalação do Palmeiras tem: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Ramón Sosa, Vitor Roque e Facundo Torres.
Palmeiras e Ceará se enfrentam neste domingo (10), no Allianz Parque, a partir das 16h (horário de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 33 pontos, o Alviverde aparece sete pontos atrás do líder Flamengo, que venceu na rodada e possui dois jogos a mais.
