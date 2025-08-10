menu hamburguer
Palmeiras segue com desfalques na defesa, mas deve ter novidade entre relacionados; veja escalação

Verdão retorna ao Allianz Parque após eliminação na Copa do Brasil; anunciado na última sexta-feira, Khellven deve ser novidade no banco de reservas

imagem cameraAbel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Coelho Palhares
São Paulo (SP)
Dia 10/08/2025
05:30
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Palmeiras enfrenta o Ceará neste domingo (10), no Allianz Parque, em busca de recuperação após a eliminação na Copa do Brasil. Os zagueiros Murilo e Bruno Fuchs, em transição física, devem seguir como desfalques na equipe comandada por Abel Ferreira.

Além da dupla defensiva, a comissão técnica portuguesa não terá os atacantes Paulinho, fora da temporada após nova cirurgia na perna, e Bruno Rodrigues.

Khellven, anunciado oficialmente na última sexta-feira, já está inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e à disposição da comissão. O lateral-direito chega para ocupar a vaga de Mayke, que se transferiu para o Santos nesta janela, e pode fazer sua estreia pelo Alviverde no Allianz.

Vanderlan, a caminho do Red Bull Bragantino, fará sua despedida do Palmeiras. O jogador foi negociado em um pacote que pode chegar a 7 milhões de euros (R$ 44 milhões), entre valor fixo e variáveis por desempenho.

Para substituir a Cria da Academia, o Palmeiras abriu conversas com Jefté, lateral-esquerdo formado pelo Fluminense e atualmente no Rangers, da Escócia. As partes mantêm conversas iniciais pelo jogador de 21 anos, eleito o melhor de sua posição na última temporada do campeonato local.

Lateral-esquerdo do Rangers, Jefté está no radar do Palmeiras para substituir Vanderlan, que está a caminho do grupo Red Bull (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Provável escalação do Palmeiras

Com isso, a provável escalação do Palmeiras tem: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Ramón Sosa, Vitor Roque e Facundo Torres.

Palmeiras e Ceará se enfrentam neste domingo (10), no Allianz Parque, a partir das 16h (horário de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 33 pontos, o Alviverde aparece sete pontos atrás do líder Flamengo, que venceu na rodada e possui dois jogos a mais.

