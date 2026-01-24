Abel comenta futuro de Veiga no Palmeiras e usa saída de Weverton como alerta

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, deixou a decisão sobre o futuro de Raphael Veiga nas mãos do próprio jogador e da diretoria. Nos últimos dias, representantes do atleta comunicaram ao clube o interesse do América, do México, em sua contratação.

De forma sincera, o treinador reiterou o desejo de contar com Veiga para a sequência da temporada, ao mesmo tempo em que citou Weverton, atualmente no Grêmio, como exemplo de que as decisões não dependem apenas de sua vontade.

Nas últimas semanas, o goleiro manifestou à direção o desejo de deixar o Palmeiras, que atendeu ao pedido do atleta e o liberou sem custos para se transferir para o Sul do país.

- É difícil eu falar dele (Raphael Veiga) agora, é nosso jogador. Durante três, quatro anos, foi um dos maiores artilheiros. Inclusive, chegou a ser chamado à Seleção. Todos nós sabemos o amor e o carinho que ele tem pelo clube, mas não posso te adiantar mais nada. Nós também contávamos com Weverton, mas ele tomou outra decisão. Está sob a alçada da presidente, Barros e do Veiga - iniciou.

- Eu conto com o Veiga, é um ídolo do clube. Tenho uma admiração, carinho e gratidão por ele. Juntos, já passamos momentos difíceis, mas também grandes glórias, grandes conquistas, momentos, títulos… Agora são questões muito pessoais, não sei o que vai acontecer - completou

De acordo com apuração da reportagem do Lance!, Raphael Veiga analisa uma eventual saída do Palmeiras e vê com bons olhos uma transferência para o exterior. O calendário menos atribulado, assim como as cobranças internas, aparecem como alguns dos motivos para a mudança.

Raphael Veiga comemora gol do Palmeiras diante do Juventude (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Até o momento, o Palmeiras acertou quatro saídas nesta janela de transferências: Aníbal Moreno (River Plate), Micael (Inter Miami), Facundo Torres (Austin FC) e Weverton (Grêmio). Gilberto, Rômulo e Caio Paulista, por sua vez, foram emprestados pelo clube.

