Abel Ferreira declarou estar satisfeito com a campanha do Palmeiras no Brasileirão. A vitória sobre o Ceará, fora de casa, fez com que o clube fechasse com 76 pontos, três a mais em relação à campanha da última temporada, quando também terminou na vice-liderança. Para o treinador, o desempenho foi positivo em um ano de reformulação de elenco, em que apenas uma equipe teve desempenho superior ao longo das 38 rodadas.

Apenas o Flamengo, que somou 79 pontos e poupou seus titulares já com o título assegurado, permaneceu à frente na tabela de classificação. O resultado, no entanto, garantiu o terceiro vice do Palmeiras no ano, após as derrotas nas finais do Paulista e da Libertadores.

- A temporada de 2025 foi planejada ainda em 2024, não foi planejada agora. Conseguimos bater mais recorde, 76 pontos, nunca ninguém conseguiu ficar em segundo lugar com 76 pontos. Infelizmente, houve uma equipe que foi melhor que o Palmeiras. Em um ano de reformulação, de 17 saídas e 11 entradas, onde investimos dinheiro para o presente e para o futuro, uma temporada muito bem planejada. Dos cinco títulos, Brasileirão 76 pontos, apenas um clube fez melhor que nós. Libertadores, apenas um clube fez melhor que nós. Em relação ao Mundial, representamos muito bem o futebol brasileiro e o Palmeiras a nível internacional. Em relação à Copa do Brasil, fizemos um ano em que não corre bem. E no Paulista, em pelos cinco anos que estou aqui, fomos a todas as finais: perdemos duas e ganhamos três - disse

- Não podemos negar, o Palmeiras é um clube que vive de títulos, mas não vai ganhar sempre, basta olhar para a história do Palmeiras. Eu não prometo título, não prometo que vamos ganhar sempre, prometo que vamos lutar sempre, como fizemos em todas as competições - completou.

Abel Ferreira aproveitou a coletiva para agradecer o apoio da diretoria de futebol durante o ano de reformulação. Pilares deixaram o clube ainda em 2024, enquanto outros 12 nomes, sendo 11 deles de forma definitiva e Bruno Fuchs por empréstimo, chegaram à Academia de Futebol.

- Esse ano foi planejado em 2024. Felizmente, tenho gente dentro do clube que entende a dinâmica do futebol. Queremos sempre que os reforços rendam porque custaram muito dinheiro, mas as coisas não são assim nem aqui e nem no Real Madrid. Tem jogadores que se adaptam mais rápido, o Andreas conseguiu se adaptar rápido. O (Vitor) Roque foi um jogador em que nós investimos muito, vinha descredibilizado, vocês chamaram o jogador de bagre e vai representar a Seleção Brasileira, e num espaço de dois, três meses conseguimos recuperar o jogador. Outros jogadores, como foi o (Flaco) López. Foi um jogador em que o Palmeiras investiu 8, 10 milhões de euros há dois, três anos atrás, e hoje é internacional argentino e vale entre 40 e 50 milhões de euros - finalizou.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante partida contra o Ceará (Foto: Marcus Wernner/UAI Foto/Gazeta Press)

Final de temporada para o Palmeiras

O jogo deste domingo (7) marcou a despedida do Palmeiras dos gramados em 2025. Agora, o elenco sai de férias e retorna aos treinamentos em janeiro, para a disputa do Campeonato Paulista. A estreia alviverde está marcada para o dia 11.