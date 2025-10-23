Palmeiras visita LDU invicto e coloca marca de Abel à prova na Libertadores
Verdão soma nove vitórias em dez partidas na atual edição do torneio e possui apenas três eliminações desde a chegada do treinador português
O Palmeiras chega para o duelo contra a LDU com a melhor campanha da atual edição da Copa Libertadores, algo que se tornou costumeiro desde que Abel Ferreira assumiu o comando técnico da equipe.
Em 2025, o time alcançou 100% de aproveitamento na fase de grupos, com seis vitórias em seis partidas. O único empate da campanha ocorreu no confronto de volta contra o Universitario, pelas oitavas de final, quando possuía quatro gols de vantagem no placar agregado e poupou a maioria dos titulares no Allianz Parque.
Sob o comando de Abel Ferreira, o Palmeiras soma 59 jogos, com 40 vitórias, 14 empates e apenas cinco derrotas, desempenho que representa aproveitamento superior a 75%, além de dois títulos conquistados, sobre Santos e Flamengo. A equipe marcou 134 gols e sofreu apenas 42, com Rony como principal destaque, autor de 20 gols.
Em mata-matas, o Palmeiras tem 15 classificações e apenas três eliminações sob o comando de Abel Ferreira: para o Athletico-PR (2022) e o Boca Juniors (2023), nas semifinais, e para o Botafogo (2024), nas oitavas de final.
Após eliminar Universitario e River Plate, o Palmeiras enfrenta a LDU nas semifinais da Libertadores. O primeiro duelo será nesta quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), em Quito. Uma semana depois, as equipes decidem a vaga em São Paulo.
Caso não seja derrotado nesta noite, o Verdão seguirá com chances de conquistar o título de forma invicta. Na outra semifinal, o Flamengo venceu o Racing por 1 a 0, no Rio de Janeiro, e decidirá a classificação na Argentina.
Números de Abel Ferreira na Libertadores
- 59 jogos
- 40 vitórias
- 14 empates
- 5 derrotas
- 75.7% aproveitamento
- 134 gols marcados
- 42 gols sofridos
- 2 títulos (2 finais disputadas)
- 18 confrontos eliminatórios
- 15 classificações
- 3 eliminações
*Números fornecidos pelo Sofascore
Campanha do Palmeiras em 2025
- Sporting Cristal 2 x 3 Palmeiras - 1ª rodada (fase de grupos)
- Palmeiras 1 x 0 Cerro Porteño - 2ª rodada (fase de grupos)
- Bolívar 2 x 3 Palmeiras - 3ª rodada (fase de grupos)
- Cerro Porteño 0 x 2 Palmeiras - 4ª rodada (fase de grupos)
- Palmeiras 2 x 0 Bolívar - 5ª rodada (fase de grupos)
- Palmeiras 6 x 0 Sporting Cristal - 6ª rodada (fase de grupos)
- Universitario 0 x 4 Palmeiras - oitavas de final (ida)
- Palmeiras 1 x 1 Universitario - oitavas de final (volta)
- River Plate 1 x 2 Palmeiras - quartas de final (ida)
- Palmeiras 3 x 1 River Plate - quartas de final (volta)
Jogadores com mais gols sob comando de Abel na Libertadores
- Rony - 20 gols*
- Raphael Veiga - 14 gols
- Flaco López - 10 gols
- Gustavo Gómez - 10 gols
- Gustavo Scarpa - 6 gols*
*Atletas que já deixaram o Palmeiras
