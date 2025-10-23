menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsPalmeiras

Palmeiras visita LDU invicto e coloca marca de Abel à prova na Libertadores

Verdão soma nove vitórias em dez partidas na atual edição do torneio e possui apenas três eliminações desde a chegada do treinador português

Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 23/10/2025
19:41
Atualizado há 1 minutos
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
imagem cameraAbel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
O Palmeiras chega para o duelo contra a LDU com a melhor campanha da atual edição da Copa Libertadores, algo que se tornou costumeiro desde que Abel Ferreira assumiu o comando técnico da equipe.

+ Meia do Palmeiras é suspenso por agressão e perderá duelo com o Cruzeiro

Em 2025, o time alcançou 100% de aproveitamento na fase de grupos, com seis vitórias em seis partidas. O único empate da campanha ocorreu no confronto de volta contra o Universitario, pelas oitavas de final, quando possuía quatro gols de vantagem no placar agregado e poupou a maioria dos titulares no Allianz Parque.

Sob o comando de Abel Ferreira, o Palmeiras soma 59 jogos, com 40 vitórias, 14 empates e apenas cinco derrotas, desempenho que representa aproveitamento superior a 75%, além de dois títulos conquistados, sobre Santos e Flamengo. A equipe marcou 134 gols e sofreu apenas 42, com Rony como principal destaque, autor de 20 gols.

Em mata-matas, o Palmeiras tem 15 classificações e apenas três eliminações sob o comando de Abel Ferreira: para o Athletico-PR (2022) e o Boca Juniors (2023), nas semifinais, e para o Botafogo (2024), nas oitavas de final.

Após eliminar Universitario e River Plate, o Palmeiras enfrenta a LDU nas semifinais da Libertadores. O primeiro duelo será nesta quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), em Quito. Uma semana depois, as equipes decidem a vaga em São Paulo.

Caso não seja derrotado nesta noite, o Verdão seguirá com chances de conquistar o título de forma invicta. Na outra semifinal, o Flamengo venceu o Racing por 1 a 0, no Rio de Janeiro, e decidirá a classificação na Argentina.

Vitor Roque Palmeiras
Palmeiras eliminou o River Plate nas quartas de final da Libertadores (Photo by Nelson ALMEIDA / AFP)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Números de Abel Ferreira na Libertadores

  1. 59 jogos
  2. 40 vitórias
  3. 14 empates
  4. 5 derrotas
  5. 75.7% aproveitamento
  6. 134 gols marcados
  7. 42 gols sofridos
  8. 2 títulos (2 finais disputadas)
  9. 18 confrontos eliminatórios
  10. 15 classificações
  11. 3 eliminações

*Números fornecidos pelo Sofascore

Campanha do Palmeiras em 2025

  1. Sporting Cristal 2 x 3 Palmeiras - 1ª rodada (fase de grupos)
  2. Palmeiras 1 x 0 Cerro Porteño - 2ª rodada (fase de grupos)
  3. Bolívar 2 x 3 Palmeiras - 3ª rodada (fase de grupos)
  4. Cerro Porteño 0 x 2 Palmeiras - 4ª rodada (fase de grupos)
  5. Palmeiras 2 x 0 Bolívar - 5ª rodada (fase de grupos)
  6. Palmeiras 6 x 0 Sporting Cristal - 6ª rodada (fase de grupos)
  7. Universitario 0 x 4 Palmeiras - oitavas de final (ida)
  8. Palmeiras 1 x 1 Universitario - oitavas de final (volta)
  9. River Plate 1 x 2 Palmeiras - quartas de final (ida)
  10. Palmeiras 3 x 1 River Plate - quartas de final (volta)

Jogadores com mais gols sob comando de Abel na Libertadores

  1. Rony - 20 gols*
  2. Raphael Veiga - 14 gols
  3. Flaco López - 10 gols
  4. Gustavo Gómez - 10 gols
  5. Gustavo Scarpa - 6 gols*

*Atletas que já deixaram o Palmeiras

