Escalação do Palmeiras: Abel promove retornos para clássico com o Santos

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, promoveu mudanças na escalação para o clássico contra o Santos, nesta quinta-feira (6), no Allianz Parque, em duelo atrasado do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Depois de poupar a maioria dos titulares no último compromisso, a comissão técnica volta a contar com força máxima em campo.

Com isso, o capitão Gustavo Gómez retorna à equipe titular e forma dupla de zaga com Bruno Fuchs. Khellven será o lateral pela direita, enquanto o uruguaio Piquerez, na esquerda, completa o quarteto defensivo.

O meio de campo terá Emiliano Martínez como primeiro homem, além de Andreas Pereira, Mauricio e Ramón Sosa. Flaco López e Vitor Roque, artilheiros do time no ano, voltam a formar parceria no ataque alviverde.

Além do trio de lesionados formado pelo goleiro Weverton, o volante Lucas Evangelista e o atacante Paulinho, Abel Ferreira terá um novo desfalque. Aníbal Moreno recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Juventude e cumpre suspensão automática nesta noite.

O Palmeiras lidera o Brasileirão com os mesmos 65 pontos do Flamengo, mas permanece à frente pelos critérios de desempate, com maior número de vitórias. Caso vença o Santos nesta quinta-feira, a equipe abrirá três pontos de vantagem na tabela de classificação, restando sete rodadas para o fim do campeonato.

Flaco López e Vitor Roque retornam para a escalação titular do Palmeiras para o clássico contra o Santos (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Emiliano Martínez, Andreas Pereira, Mauricio e Ramón Sosa; Flaco López e Vitor Roque.

Pendurados: Weverton, Murilo, Lucas Evangelista, Andreas Pereira, Facundo Torres e Vitor Castanheira (auxiliar técnico).

Arbitragem do clássico