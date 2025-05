Abel fala sobre ausência de Veiga, analisa altos e baixos e destaca ‘liderança invisível’ no Palmeiras

Recuperado de lesão no ombro, Raphael Veiga viajou com o restante do elenco do Palmeiras, mas não recebeu minutos na vitória sobre o Vasco por 1 a 0, em Brasília, que garantiu a liderança provisória para os paulistas no Brasileirão.

Abel Ferreira, ao ser questionado sobre a ausência do meia, admitiu que todo jogador atravessa altos e baixos, principalmente após enfrentar problemas físicos. No entanto, destacou a regularidade do camisa 23, que, em sua visão, é um dos atletas mais consistentes do futebol brasileiro nas últimas temporadas.

- Em relação ao Veiga, eu quero dizer o seguinte: o Veiga, talvez nos últimos, tirando o ano passado, nos últimos 4 anos, tenha sido o jogador mais regular do futebol brasileiro. Se não um dos melhores jogadores do futebol brasileiro nos últimos anos. Basta ver os números dele. Só que o futebol brasileiro não dá tréguas a ninguém. São 8 anos aqui no Palmeiras. No início, foi duro para ele. Eu vi gente queimando o jogador. Quando cheguei aqui, vi gente queimando a camiseta dele - afirmou.

Na sequência, Abel comemorou a "sorte" de ter Raphael Veiga como opção no banco de reservas. Além do camisa 23, Maurício também não atuou em Brasília, com a comissão técnica optando pelas entradas de Aníbal, Allan e Lucas Evangelista.

- Talvez essa parada tenha sido boa para ele (tem de recuperação após lesionar o ombro). Imaginem um treinador como eu, a sorte que é ter o (Raphael) Veiga no banco (...) Ele ajuda de muitas maneiras, é um capitão invisível - completou.

Veiga durante treinamento do Palmeiras antes de duelo contra o Vasco (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Próximo jogo do Palmeiras

O Palmerias volta a campo na próxima quarta-feira, quando encara o Cerro Porteño, fora de casa, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio General Pablo Rojas.