Operário x Chapecoense: estatísticas, escalações e onde assistir

Escrito por Lance! • Publicada em 03/10/2024 - 09:45 • Rio de Janeiro

Nesta quinta-feira (03) Operário e Chapecoense se enfrentam pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno da competição, o Operário levou a melhor e venceu o duelo pelo placar de 1 a 0. O jogo terá início às 21h30 (de Brasília) com transmissão da TV Brasil, Canal GOAT e do Premiere; confira as estatísticas.

O Operário enfrenta a Chapecoense após perder para o Santos; Confira as estatísticas (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

Estatísticas de Operário e Chapecoense

O Operário chega para o jogo de hoje após perder sua última partida para o Santos, por 1 a 0, fora de casa. A forma da equipe paranaense nas últimas rodadas da Série B do Brasileirão não é muito constante, com três derrotas e duas vitórias. Na décima posição da competição, a equipe somou um total de 39 pontos.

Já a Chapecoense chega de forma mais constante no campeonato, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos, vencendo o Amazonas por 2 a 0 na rodada passada. Na tabela, a Chape ocupa atualmente a 13ª colocação da competição, somando 34 pontos.

Palpites para o jogo

O jogo promete ser parelho, sem um grande favorito para levar os três pontos para casa. Porém, pela forma recente de ambas as equipes, a Chapecoense deve levar certa vantagem, mesmo fora de casa. A esperança do Operário é, diante de sua torcida, reverter a situação instável que se encontra, para tentar subir mais na tabela, se quiser brigar por uma posição mais acima. Confira as estatísticas em tempo real de Operário e Chapecoense.

⚽Escalações prováveis de Operário e Chapecoense

Operário

Gabriel Mesquita; Thales Oleques, Allan Godoi, Willian Machado e Gabriel Feliciano; Índio (Rodrigo Lindoso), Vinícius Diniz, Boschillia e Rodrigo; Ronaldo e Daniel Lima (Vinicius Mingotti) - Técnico: Rafael Guanaes

Chapecoense

Léo Vieira; Marcelinho, Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Mancha; Foguinho, Tárik, Auremir e Marlone; Ítalo (Neílton) e Mário Sérgio - Técnico: Tcheco