Dínamo Zagreb e Milan se enfrentam nesta quarta-feira (29), em duelo válido pela oitava e última rodada da Fase de Liga da Champions League. A bola rola a partir das 17h (de Brasília), no Estádio Maksimir, em Zagreb (CRO), com transmissão da Max.

Como estão as equipes?

Com oito pontos e na briga com o Manchester City, o Dínamo Zagreb precisa vencer para chegar à fase de playoffs da Liga dos Campeões. Por outro lado, o Milan, com 15 pontos e na sexta colocação, busca garantir a vaga direta às oitavas de final da competição.

Confira as informações do jogo entre Dínamo Zagreb e Milan

✅ FICHA TÉCNICA

DÍNAMO ZAGREB X MILAN

8ª RODADA - CHAMPIONS LEAGUE

📆 Data e horário: quarta-feira, 29 de janeiro de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Maksimir, em Zagreb (CRO)

📺 Onde assistir: Max (serviço de streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

DÍNAMO ZAGREB (Técnico: Fabio Cannavaro)

Nevistic; Ristovski, Mmaee, Torrente e Ronael Pierre; Ademi, Rog e Maxime Bernauer; Stojkovic, Kulenovic e Baturina.

MILAN (Técnico: Gian Piero Gasperini)

Maignan; Terracciano, Gabbia, Pavlovic e Theo Hernández; Fofana e Bennacer; Musah, Reijnders e Rafael Leão; Morata.