Quinteros: ‘Grêmio precisa de um zagueiro com urgência’

Nem mesmo a goleada por 5 a 0 sobre o Pelotas e o anúncio de dois reforços — o atacante belga Francis Amuzu e o volante Camilo Reijers — foram suficientes para deixar o técnico Gustavo Quinteros satisfeito. No início da madrugada desta quarta-feira (12), logo após a vitória do Grêmio sobre o Pelotas, o treinador argentino insistiu que o tricolor precisa trazer mais zagueiros.

continua após a publicidade

➡️Confira a classificação do Campeonato Gaúcho

— Sim, há nomes de jogadores aparecendo, mas o que a equipe mais precisa é de um zagueiro. Precisamos de um zagueiro urgente — afirmou Gustavo Quinteros, em entrevista coletiva na Arena do Grêmio.

— Só temos três para utilizar. Se um deles se lesionar, ficamos apenas com dois. E é uma posição onde a equipe no ano passado já tinha problemas. Agora, também estamos com esses problemas — observou o técnico.

continua após a publicidade

Quinteros usou os três zagueiros do Grêmio diante do Pelotas

Diante do Pelotas, o Grêmio foi a campo com Gustavo Martins e Jemerson. No segundo tempo, Rodrigo Ely também foi para o jogo. São justamente esses os três zagueiros aos quais Gustavo Quinteros se referia.

Além deles, o Grêmio tem no plantel o argentino Kannemann, mas ele passou recentemente por uma operação no quadril e deve ficar mais dois meses sem atuar.

continua após a publicidade

— Precisamos reforçar a zona central com mais um ou dois zagueiros — insistiu Quinteros. — A equipe precisa urgentemente de um zagueiro. Estamos tentando trazer, mas é difícil, o mercado não está fácil. Vamos esperar que nos próximos dias consigamos contratar o zagueiro, que é a posição que mais precisamos.