Botafogo x Corinthians: onde assistir, horário e prováveis escalações

Botafogo e Corinthians se enfrentam neste sábado (26), às 18h30 (no horário de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). O confronto, válido pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terá transmissão da Amazon Prime.

continua após a publicidade

O Botafogo ocupa a quinta colocação com 25 pontos em 14 partidas. A equipe soma sete vitórias, quatro empates e apenas três derrotas, com um ataque eficiente que marcou 17 gols e uma defesa consistente, vazada apenas sete vezes. Com saldo positivo de 10, o time mantém bom aproveitamento e se mantém firme na briga pelas primeiras posições.

Ficha do jogo BOT COR 17ª Rodada Série A Data e Hora Sábado, 26 de julho de 2025, às 18h30 (de Brasília) Local Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ) Árbitro Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE) Assistentes Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) Var Wagner Reway (SC) Onde assistir

O Corinthians, por outro lado, vive situação de maior instabilidade. Mesmo com 20 pontos, ocupa apenas a 11ª colocação após 16 jogos, apresentando cinco vitórias, cinco empates e seis derrotas. A equipe tem dificuldade para manter equilíbrio entre ataque e defesa, com 15 gols marcados e 19 sofridos, o que resulta em saldo negativo de quatro. A irregularidade nas últimas partidas pressiona o clube a buscar recuperação para evitar se distanciar do pelotão de cima.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Histórico do confronto

Botafogo e Corinthians já se enfrentaram 104 vezes na história, com vantagem para o time carioca, que soma 43 vitórias contra 37 do adversário, além de 24 empates. No Rio de Janeiro, o domínio alvinegro é ainda maior, com 27 triunfos em 51 partidas, enquanto o Corinthians venceu 16 vezes e houve oito empates. Já em São Paulo, o equilíbrio é maior, mas os paulistas levam a melhor: em 53 jogos, conquistaram 21 vitórias, contra 16 do Botafogo e 16 empates.

Partida será no Nilton Santos (Foto: Leonardo Bessa / Lance!)

Confira as informações do jogo entre Botafogo x Corinthians

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X CORINTHIANS

SÉRIE A - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: sábado, 26 de julho de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Amazon Prime

continua após a publicidade

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO: John; Vitinho, Alexander Barboza, Kaio e Alex Telles; Marlon Freitas, Newton e Joaquín Correa; Artur, Álvaro Montoro e Arthur Cabral. (Técnico: Davide Ancelotti)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, Charles e André Carrillo; Memphis Depay e Talles Magno. (Técnico: Dorival)