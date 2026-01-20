Vitória e Juazeirense se enfrentam pela quarta rodada do Campeonato Baiano a partir das 19h15 desta quarta-feira (horário de Brasília), no Barradão. A partida será transmitida ao vivo pelo canal TVE (TV aberta e Youtube). ➡️Clique aqui para assistir!

Depois de três empates seguidos, o Vitória busca o primeiro resultado positivo no Campeonato Baiano para tentar entrar no grupo dos quatro melhores da competição. Já a Juazeirense está na quarta posição, com quatro pontos.

Ficha do jogo VIT JUA 4ª rodada Campeonato Baiano Data e Hora Quarta-feira, 21 de janeiro, às 19h15 (horário de Brasília) Local Barradão, Salvador Árbitro Marielson Alves Silva Assistentes Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Edevan de Oliveira Pereira Var Não tem Onde assistir TVE Bahia

Como chega o Vitória?

Depois de três empates seguidos nas três primeiras rodadas do Campeonato Baiano - o último deles contra o Porto, por 1 a 1 -, o Vitória deve deixar boa parte do time alternativo de lado e usar as principais peças do elenco contra a Juazeirense, já como um preparativo para o Ba-Vi do próximo domingo. Há a possibilidade da equipe ser treinada por Jair Ventura nesta quarta.

Vale lembrar que o meia Pablo é desfalque para a partida, já que foi expulso na comemoração durante a partida contra o Porto, no último sábado. Outro que estará ausente é o zagueiro Zé Marcos, que cumpre quatro jogos de suspensão por conta da expulsão no Ba-Vi válido pela final do Baianão do ano passado.

Jair Ventura em treino do Vitória; veja onde assisitir o jogo contra a Juazeirense pelo Baianão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Como vem a Juazeirense?

Já o Cancão de Fogo chega empolgado para a partida depois de vencer o Jequié por 1 a 0 na última rodada, com gol de Douglas Nathan, no Adauto Moraes. Para este jogo contra o Vitória, o único atleta pendurado é o meia Bino.

Vale lembrar que a Juazeirense foi o primeiro time a demitir um treinador neste Baianão. Depois da derrota para o Galícia por 2 a 0, na segunda rodada, o técnico Zé Humberto foi demitido e deu lugar ao auxiliar permanente Zé Carijé.

Confira arbitragem e prováveis times de Vitória x Juazeirense

VITÓRIA x JUAZEIRENSE

4ª RODADA - CAMPEONATO BAIANO

📆 Data e horário: quarta-feira, 21 de janeiro de 2026, às 19h15 (de Brasília);

📍 Local: Barradão, Salvador;

📺 Onde assistir Vitória x Juazeirense: TVE;

🟨 Árbitro: Marielson Alves Silva;

🚩 Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Edevan de Oliveira Pereira;

4️⃣ Quarto árbitro: José Lourenço Assis dos Santos Conceição.

⚽ Prováveis escalações

VITÓRIA (Técnico: Jair Ventura):

Gabriel Vasconcelos; Mateus Silva (Nathan), Edu, Camutanga, Riccieli e Ramon; Baralhas e Caíque Gonçalves (Ronald/Dudu); Erick, Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer.

JUAZEIRENSE (Técnico: Zé Carijé):

Pedro Campanelli; Rafael Mandacaru, Zé Romário, Victor Ramos e Daniel Nazaré; Bino, Ítalo, Elivelton e Anderson; Juninho Tardelli e Adriano Pardal.