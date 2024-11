Vitória x Corinthians: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Vitória e Corinthians se enfrentam neste sábado (9) (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/11/2024 - 04:00 • Salvador (BA)

Vitória e Corinthians se enfrentam, neste sábado (9), em jogo válido pela 33ª rodada do Brasileirão. A bola às 16h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador (BA), com transmissão da TV Globo e Premiere (pay-per-view). Os Leões da Barra ocupam a 12ª colocação do Campeonato Brasileiro com 38 pontos, enquanto o Timão, vem logo em seguida, na 13ª posição.

Pelo Brasileirão, o Vitória recebe o Corinthians no Barradão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X CORINTHIANS

33ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 9 de novembro de 2024, às 16h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA);

📺 Onde assistir: Premiere e TV Globo;

🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo;

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Luiz Claudio Regazzone;

🖥️ VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VITÓRIA (Técnico: Thiago Carpini)

Lucas Arcanjo; Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e PK; Filipe Machado, Ryller e Matheuzinho; Gustavo Silva, Everaldo e Alerrandro.

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, Alex Santana, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.