Escrito por Lance! • Publicada em 22/05/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro • Atualizada em 22/05/2024 - 10:38

O Botafogo visita o Vitória nesta quarta-feira (22), pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), no Barradão, em Salvador (BA), com transmissão do SporTV e do Premiere (clique aqui para assinar o Prime Video por 30 dias grátis!).

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Vitória e Botafogo (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X BOTAFOGO

COPA DO BRASIL - 3ª FASE - VOLTA

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 22 de maio de 2024, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA)

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere

🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (Fifa/PE)

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Francisco Chaves Bezerra Júnior

📺 VAR: Rodolpho Toski Marques

Comemoração de Eduardo no gol que deu a vantagem ao Botafogo no primeiro confronto contra o Vitória na Copa do Brasil (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Vitória: Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga (Bruno Uvini), Wagner Leonardo e Lucas Esteves (PK); Willian Oliveira, Léo Naldi, Dudu (Luan Santos) e Matheusinho; Osvaldo e Alerrandro. Técnico: Tiago Carpini.

Botafogo: John; Damián Suárez, Lucas Halter, Bastos e Hugo; Danilo Barbosa e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Jefferson Savarino e Jeffinho; Júnior Santos. Técnico: Artur Jorge.

